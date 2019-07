ADILSON Jr. E BETÃO DO POVO AFIRMAM QUE ESTARÃO JUNTOS NAS ELEIÇÕES DE 2020

24/07/19 - 08:32:53

Foi confirmado na manhã desta quarta-feira (24) a informação de que Adilson Jr e Betão do Povo firmaram parcerias e pretendem disputar as eleições de 2020 juntos.

Após um série de conversas, os dois políticos começaram a fazer aparições públicas juntos e durante esses encontros, Adilson aproveitou e convidou Betão para ingressar no PDT, inclusive lhe oferecendo a presidência do diretório em São Cristóvão.

Na última sexta-feira (19), estiveram na posse da nova diretoria do PRTB. Após o evento, foram para uma lanchonete na praça Matriz de São Cristóvão. No domingo, mais uma vez, os dois pré-candidatos apareceram juntos à gravação do DVD de Douglas Gavião.

Betão afirma que a união com Adilson é para melhorar a qualidade de vida dos moradores. “Estamos unidos para tentar trazer a melhor qualidade de vida para população de São Cristóvão”, disse Betão.

Adilson afirma que juntos são fortes e podem fazer muito pela cidade de São Cristóvão. “Essa união aconteceu para trazer frutos para esse povo querido de São Cristóvão” afirmou Adilson.

Com informações da assessoria de Betão do Povo