Aluna de Enfermagem da Faculdade Uninassau fará intercâmbio no Chile

24/07/19 - 05:08:47

A acadêmica cursará seis meses na Universidade Del Desarrolo

Por: Suzy Guimarães

Aluna do 6º período de Enfermagem da Faculdade UNINASSAU Aracaju, Vitoria Carolina dos Santos, viajou, na última sexta-feira, 19, para o Chile. Ela foi contemplada com o intercâmbio Ibero Americano, facilitado pela Instituição. A aluna segue para a Universidade Del Desarrolo, localizada na cidade de Conception.

O diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman, destacou que a Instituição tem como objetivo preparar seus alunos da melhor forma possível para inserção no mercado de trabalho. Desta forma, o intercâmbio se torna muito importante para o desenvolvimento profissional dos discentes. “Nossos alunos recebem bem mais que aulas. Eles são incentivados por programas como o Ibero Americano e Top Espanha, que têm por meta favorecer a troca de experiências entre culturas diferentes e o aprimoramento do futuro profissional”, disse Neiman.

Muito feliz com a oportunidade de estudar fora do país, Vitoria conta que, ao tomar conhecimento da possibilidade de intercâmbio, foi em busca da tão sonhada oportunidade. “Eu estou muito feliz porque é uma grande oportunidade que consegui com a ajuda da UNINASSAU. Os professores muito me incentivaram e, principalmente, Silvia, a coordenadora do meu curso. Agradeço pela oportunidade e sei que será um grande momento de aprendizado, já que cursarei um período lá no Chile”, ressaltou.

Acesso

Os interessados em participar do processo de intercâmbio do Ibero Americano podem enviar e-mail para [email protected] ou, em Aracaju, pode procurar o Núcleo de Apoio ao Aluno e falar com Gleice Aragão. Existe ainda a opção de informações pelo WhatsApp (81) 8254-6294. As inscrições para intercambio se encerram no próximo dia 7 de agosto.