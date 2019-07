Bandidos usando fuzis e pistolas assaltam e levam carro de vitima na rodovia SE-290

24/07/19 - 17:00:59

Armados com pistolas e fuzis, bandidos fazem refém e mantém vitimas em cativeiro por cerca de 3 horas no município de Itabaianinha.

Segundo informações passadas pelo repórter Rogério Monteiro, três pessoas foram mantidas refém durante o roubo de um veículo na noite desta terça-feira (23) na rodovia SE-290 que liga Itabaianinha a Umbaúba.

As vítimas foram rendidas próximo ao povoado Jardim por volta das 22:50 horas e liberadas 00:00 no povoado Progresso, no município de Arauá. Após serem liberadas, as vítimas foram socorridas por um empresário que passava pelo local e levados até a cidade de Umbaúba.

O que chamou a atenção das vitimas foram o armamento usado pelos assaltantes e suas vestes. Ele estavam armados com pistolas e fuzis, todos usando roupas pretas, capuz e rádios comunicador.

Na fuga, os marginais levaram dinheiro, aparelhos celulares e veículo das vítimas que foram até a delegacia e prestaram um BO.

Com informações do repórter Rogério Monteiro