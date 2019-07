Bittencourt sobre o Nestor Piva: “serviço oferecido em maior quantidade e melhor qualidade”

24/07/19 - 07:14:36

Nesta terça-feira, 23, o vereador licenciado Professor Bittencourt (PCdoB) visitou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva para conhecer a forma de funcionamento após a contratação emergencial do Centro Médico do Trabalhador realizada pela Prefeitura Municipal de Aracaju, para solucionar impasse entre os médicos contratados por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) atendendo a uma orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que recomendou a mudança de contratação para o sistema de pessoa jurídica.

Segundo o vereador, a avaliação foi muito positiva, deixando-o surpreso com as coisas que viu na unidade. “Fiz todo o acompanhamento, pude conversar com as pessoas que estavam sendo atendidas e percebi a satisfação dos pacientes ao serem atendidos com atenção”, salientou.

Outra situação que despertou atenção no parlamentar foi a utilização do critério da classificação de risco e a humanização implantada na unidade. Observando o cuidado para a realização de todo o ciclo, do atendimento ao acolhimento e em seguida até a avaliação médica.

“O profissionalismo na relação estabelecida e a otimização dos serviços com o volume expressivo da prestação de serviços deixa-me bastante impressionado com o que constatei ao visitar a unidade”, ressaltou Bitencourt.

De janeiro a Dezembro do ano passado, aproximadamente 25 mil pessoas foram atendidas nas áreas de clínica médica, clínica ortopédica e atendimento cirúrgico. Já de janeiro a julho deste ano, nos mesmos serviços [com gestão do Centro Médico do Trabalhador] a unidade de saúde atendeu mais de 90 mil pessoas, totalizando um aumento de 260%, apenas no período contabilizado.

“Espero que possamos cada vez mais melhorar o serviço. O grande sentido do serviço público é a população. Se a população está sendo bem assistida (como presenciei aqui na UPA) com o serviço sendo oferecido com maior volume e melhor quantidade o serviço atende a sua missão”, enfatizou.

O vereador encerrou a visita parabenizando o prefeito Edvaldo Nogueira e a Secretária Municipal da Saúde, Waneska Barboza, pela iniciativa e esforço feito para potencializar a operacionalização do Nestor Piva. Com todo o processo, de acordo com ele, além da ampliação do trabalho prestado, também houve uma redução significativa dos custos.

Fonte e foto assessoria