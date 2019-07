Cirurgião dentista faz um alerta para riscos do câncer de boca

O coordenador de Odontologia da Uninassau fala sobre prevenção e tratamento

Algumas formas de câncer podem ser agressivas e se não forem tratadas a tempo podem levar o paciente a morte rápida. O Câncer de Boca é um desses problemas que necessita uma atenção especial. Quem explica é o coordenador de Odontologia da Faculdade UNINASSAU Aracaju, Murilo Oliveira. Ele fala sobre riscos, prevenção e tratamento da doença.

Murilo explica que o Câncer apresenta diversas lesões na boca que nem sempre podem ser percebidas, mas uma consulta de rotina pode detectar o problema. “As pessoas precisam ficar alertas para que não fiquem expostas a uma séria manifestação, que pode levar até a morte se não for cuidada a tempo”, disse o professor.

Ele alertou sobre determinados produtos que quando utilizados podem comprometer a saúde das pessoas. “Sempre alertamos quanto ao álcool, fumo ou, até mesmo, tratamentos irregulares que não sejam de boa aceitação pelo organismo do paciente. A prótese é uma delas, se não for bem-feita e adaptadas poderá causar grandes males”, ressalta o cirurgião dentista.

Murilo deixa claro que é necessário observar as lesões ou ferimentos e constatar que se esses não somem em 15 dias, pode ocorrer uma úlcera. “É preciso estar atento ao aparecimento de bolhas avermelhadas ou esbranquiçadas. A falta de higiene bucal, embora não seja causa direta do câncer, contribui para que ele ocorra”, afirma Murilo. Segundo o especialista, o autoexame indica rapidamente o diagnóstico precoce.

Urgência

“As pessoas devem ir até o espelho e caso identifiquem um caroço que aumenta a cada dia, é preciso procurar um cirurgião dentista sem demora”, disse o professor. Para que seja confirmada a suspeita é preciso que seja realizado o exame histopatológico. Se for confirmada a doença, e necessário começar o tratamento medicamentoso. Caso seja confirmado o câncer

Se a lesão evoluir para um câncer e for constatada uma lesão enraizada, ou com metástase, será necessário o tratamento de quimioterapia ou radioterapia e em alguns casos pode ser necessária uma intervenção cirúrgica, segundo o dentista. A doença se apresenta em diversas formas, no entanto, o mais agressivo é Carcinoma de Células Escamosas seguido pelo Carcinoma Verrugoso. Por último existem os Linfomas. O primeiro afeta 90% das pessoas.

Dados – O Instituto Nacional do Câncer (INCA) prevê 15 mil novos casos da doença no Brasil, no biênio 2018/2019. O coordenador do curso de Odontologia da Faculdade UNINASSAU Aracaju, Murilo Souza Oliveira, alerta sobre os fatores de risco, formas de prevenção e tratamentos dessa doença

Por Suzy Guimarães