Deputado Ibrain Monteiro solicita recuperação de rodovias estaduais

24/07/19 - 05:38:07

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), atendendo aos apelos de moradores dos povoados de Lagarto, Riachão do Dantas e Itaporanga d’Ajuda, protocolou duas indicações na Assembleia Legislativa para o governo do Estado solicitando a recuperação de duas rodovias estaduais que estão colocando em risco os condutores que trafegam pela região Centro-Sul de Sergipe.

Ibrain reforça o apelo em favor dos pecuaristas e agricultores da região defendendo que as duas rodovias são vias de escoamento de produção e merecem uma atenção especial do poder público. Em seu primeiro mandato na Alese, o deputado tem visitado algumas comunidades e conversado com as pessoas, recebendo demandas para tentar resolver junto ao governo do Estado.

Na primeira indicação protocolada na Assembleia, Ibrain intercedeu junto ao governo do Estado pela revitalização da Rodovia SE-170, que liga o município de Lagarto até Riachão do Dantas. “Chamo a atenção para os trechos que passam pelos povoados Tanque, Curralinho, Crioulo, dentre outros”.

Na segunda indicação, Ibrain Monteiro solicita do governo do Estado a mesma revitalização, agora da Rodovia SE-265, que liga os municípios de Itaporanga d’Ajuda a Lagarto, com destaque para os trechos que passam pelos povoados Gravatá, Sapé, Brasília, Jenipapo, e Estancinha.

“Estamos transmitindo ao governo o apelo da população da região que clama por melhorias em caráter de urgência. O fluxo diário de veículos que trafegam na região é muito intenso”, disse o deputado, que está aproveitando o recesso parlamentar para visitar a zona rural dos municípios e ouvir os anseios dos moradores.

Da Assessoria de Imprensa