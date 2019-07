Detran/SE realiza ação educativa alusiva aos dias do motorista e do motociclista

24/07/19 - 17:00:37

Em homenagem aos dias do motorista e do motociclista, que são celebrados em 25 e 27 de julho, respectivamente, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), através da Escola Pública de Trânsito (EPTran), estará realizando uma ação educativa nesta quinta-feira, 25, às 8 horas, na avenida Augusto Franco, nas imediações do Detran/SE, na capital. O objetivo do comando educativo, que terá o apoio da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), é conversar com condutores acerca da importância de respeitar as leis de trânsito e usar equipamentos de segurança.