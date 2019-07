Edvaldo apresenta iniciativas exitosas de Aracaju no congresso Smart City Business

24/07/19 - 05:43:15

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, nesta terça-feira, 23, em São Paulo, da Smart City Business Brazil Congress & Expo 2019. O evento, que reúne representantes de diversas cidades brasileiras, entre prefeitos, secretários, além de governadores, deputados e empresas de tecnologia, discute a inovação como vetor do desenvolvimento social e segue até quarta-feira, 24. Edvaldo foi um dos debatedores do evento, no painel “Governo Digital e a construção de cidades inteligentes”.

“É fundamental que a gente entenda o papel das cidades no século 21. Elas se tornaram o motor do desenvolvimento e assim serão nos próximos anos. Essa ideia de cidade inteligente, humana e criativa é porque considero que a tecnologia deve ser usada para benefício da sociedade. A tecnologia, por si só, é o que chamo de fetiche. Ela não existe sem as pessoas. Já imaginou se fecharmos os olhos e todo mundo desaparecer? De que adiantará as cidades? Do que adiantará tudo o que fizemos, tudo o que a humanidade construiu até agora? Não adiantará nada”, afirmou Edvaldo.

Durante sua participação, o gestor falou sobre a importância de se integrar as mais variadas ferramentas com políticas públicas, no âmbito digital, e reforçou a ideia de que tecnologia e cidades devem caminhar lado a lado. “O progresso, a ciência, o desenvolvimento são as pessoas. Por isso essa ideia de que construirmos cidades inteligentes é, primeiro, enfrentarmos as dificuldades que temos com a queda de recursos, segundo porque o mundo está passando por uma grande evolução tecnológica, científica e a administração pública tem que incorporá-la como instrumento importante”, acrescentou o prefeito.

O painel do qual participou Edvaldo foi mediado pelo diretor de Relações com Mercado da Softplan Sistemas, de Florianópolis, Santa Catarina, Marcelo Fett. Esteve ao lado do gestor da capital sergipana como debatedora a deputada federal por Brasília, Angela Amin.

Tecnologias colaborativas

Pela manhã, Edvaldo participou de uma Reunião Estratégica, com gestores de diversos municípios do Brasil, voltada para o tema tecnologias colaborativas. Durante o encontro, o prefeito pôde explanar sobre as experiências bem-sucedidas da administração, na área tecnológica, e que foram projetadas no Planejamento Estratégico como forma de melhorar a vida dos aracajuanos. Participaram do debate gestores das cidades de Nova Hamburgo, Santa Bárbara, Gramado, Jundiaí, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Ponta Grossa e Maringá.

“É uma alegria grande participar desse evento. Aracaju é uma cidade de encantos extraordinários e que foi planejada para ser a capital do Estado, há 164 anos. Ela tem, em média, 640 mil habitantes e possui o privilégio de ser banhada pelo rio e mar. Apesar de todo o planejamento para sua construção, ela cresceu rapidamente e passou a exigir dos gestores pensar em mecanismos para melhorar a vida dos cidadãos. Não podemos governar como fazíamos antes. É necessário buscar alternativas criativas para transformar a vida das pessoas E nada melhor do que a tecnologia para nos ajudar nesse processo. Temos voltado nossas ações para a ideia de que uma cidade inteligente, humana e criativa usa a tecnologia em favor das pessoas. E a partir do nosso Planejamento Estratégico temos buscado avançar nessa ideia nos últimos dois anos”, disse Edvaldo.

Dentro dos avanços já obtidos, o prefeito destacou a implantação da matrícula online, a ampliação da rede de fibra ótica e a instalação dos semáforos inteligentes. Ele também apresentou a plataforma AjuInteligente que coloca a capital sergipana com a primeira do país a adotar uma comunicação 100% digital, transparente e eficiente, e com a qual será possível permitir aos cidadãos aracajuanos acessar serviços administrativos digitalmente, sem que haja necessidade de deslocamento à sede dos órgãos municipais.

“Planejamos, executamos e hoje, muitos projetos já são reais. Com a matrícula online, por exemplo, nenhum pai ou mãe enfrenta fila para garantir a vaga do seu filho na rede municipal de ensino. Com a rede de fibra ótica, que estamos fazendo em torno da cidade, vamos levar internet veloz para escolas do município e permitir, não só a criação de laboratórios, mas a implantação do cartão de controle de frequência, que possibilitará aos pais, inclusive, o acesso virtual às notas dos filhos. Também encontramos saídas inteligentes para a mobilidade urbana e estamos concluindo a instalação dos semáforos inteligentes, que começam a operar em setembro e serão um elemento fundamental para a melhoria da mobilidade da nossa cidade. Além disso, nos tornaremos a primeira capital com processos virtualizados, colocando na palma da mão dos cidadãos todos os serviços da Prefeitura. São experiências grandiosas para uma cidade do tamanho da nossa”, frisou.

No evento, Edvaldo também se reuniu com potenciais investidores interessados em atuar na capital sergipana. O secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, acompanhou o prefeito no evento.

Matéria e foto Valter Lima