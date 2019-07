EM ASSEMBLEIA, MORADORES DO SANTA LÚCIA E JABOTIANA DECIDEM REALIZAR ATOS

24/07/19 - 05:30:02

Em assembléia realizada na última segunda-feira (22) na Associação de moradores do Santa Lúcia, Bairro Jabotiana e adjacências (Santa Lúcia, JK / Sol Nascente, Loteamentos morada das Mangueiras e Oliveiras, Condomínios, Largo da Aparecida, Vila Socó, Barrero, etc), decidiram realizar novas mobilizações no Bairro e em pontos de grande circulação da cidade, realizar um abaixo assinado e aprofundar as questões jurídicas, afim de buscar uma solução definitiva para os problemas das enchentes na Jabotiana.

Na assembléia também foi discutido a importância das comunidades participarem da Reunião com o Prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira que acontecerá no dia 29/07 na Prefeitura de Aracaju, e participarem da Reunião com o Governador Belivaldo Chagas que acontecerá no dia 01/08 no Palácio do Governo. Foi visualizado a necessidade da presença do Prefeito de São Cristóvão Marcos Santana, nas reuniões.

Segue as próximas mobilizações/ato público:

– 24/07 (quarta) às 6h

local: Av.Tancredo Neves (no Mercantil)

– 26/07 (sexta) às 6h

local: ponte do Santa Lúcia com Sol Nascente/JK

– 31/07 (quarta) às 6h

local: Saida do Sol Nascente (em frente so Rei da Sopa)

Moradores do Bairro Jabotiana