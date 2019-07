Escolas confirmam participação na V Bienal do Livro de Itabaiana

24/07/19 - 13:04:19

Faltando pouco mais de 50 dias para início da V Bienal do Livro de Itabaiana, as unidades de ensino públicas e privadas já garantiram presença na maior feira literária do Norte/Nordeste. Até o momento, nove escolas, de sete cidades sergipanas, realizaram o cadastro no site confirmando a participação de 550 estudantes. As escolas particulares também confirmaram sua participação através de estandes para exposição. A Bienal acontecerá de 11 a 15 de Setembro, dentro do Shopping Peixoto, em Itabaiana.

Os alunos, que estarão monitorados pelos professores, coordenadores e diretores das unidades de ensino, terão acesso ilimitado ao mundo da leitura, entretenimento, tecnologia, diversão e cultura ampliando os conhecimentos além da sala de aula. A previsão é que mais de 50 mil pessoas circulem pelo evento durante os cinco dias.

Para o diretor do Colégio Purificação e presidente da Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de Sergipe (Fenen-SE), a participação em mais um ano da Bienal garante o incentivo a cultura que os estudantes necessitam. Para ele, a feira literária incentivou a abertura de mais academias e movimentos literários em Sergipe.

“A Bienal do Livro de Itabaiana é um marco na cultura sergipana. É extraordinário o número de escritores, professores e principalmente estudantes que circulam pela feira em busca de conhecimento e isto despertou um grande interesse pela leitura nas crianças, adolescentes e também nos adultos”, destacou José Joaquim Macedo.

A professora de português do Colégio Estadual Atheneu Sergipense inscreveu 120 alunos e notou que com a participação na feira, os estudantes aumentam o interesse pela leitura. “Ministro uma disciplina eletiva onde a leitura é essencial e já observei, com a participação em outras edições, que os jovens voltam mais motivados em ler e aprender. Pretendemos expor o trabalho dos alunos onde eles transformam em ilustrações os livros que leem”, ponderou Alessandra dos Santos Aragão.

V Bienal do Livro

Pelo segundo ano, a Bienal terá o Shopping Peixoto como base do evento. Serão montadas sete áreas temáticas que juntas terão uma programação que promete agradar todo tipo de público. O evento seguirá os mesmo moldes da edição anterior tendo o Palco da Palavra, a Praça dos Escritores, Tenda Cultural, Pavilhão das Escolas, Pavilhão do Conhecimento, Pavilhão dos Municípios e Exposição de Carros antigos.

Por Danilo Cardoso