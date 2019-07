Hoje é o último dia para se inscrever no Prêmio Estácio de Jornalismo

24/07/19 - 12:34:12

Jornalistas de todo o Brasil têm até o fim do dia de hoje (24) para participar da edição 2019 do Prêmio Estácio de Jornalismo. As reportagens veiculadas no país entre 3 de julho de 2018 e 6 de julho de 2019, que tenham o Ensino Superior como tema central, poderão ser inscritas (até as 23h59 desta quarta-feira) pelo site oficial. O processo de cadastro é prático, rápido e é possível fazer o upload dos arquivos das reportagens via plataforma. Cada concorrente poderá inscrever até 5 (cinco) matérias.

Premiação

A edição 2019 distribuirá 9 (nove) prêmios no valor total bruto de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), os quais sofrerão os devidos descontos legais, divididos da seguinte forma:

Modalidade Nacional

Impresso (jornal e revista) – R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

TV – R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

Rádio – R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

Internet – R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Modalidade Regional

Impresso (jornal e revista) – R$ 10.000,00 (dez mil reais);

TV – R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Rádio – R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Internet – R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Prêmio Principal

Grande Prêmio Estácio de Jornalismo – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Todos os vencedores receberão certificado e troféu alusivos à premiação.

Resultados

Os finalistas terão seus nomes divulgados em setembro e o anúncio dos vencedores será feito durante solenidade, em lugar e data a serem divulgados oportunamente.

Da assessoria