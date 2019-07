Julho Amarelo: Time Lagarto está em campo contra as Hepatites Virais

24/07/19 - 12:40:20

O Time Lagarto mais uma vez entra em campo! E neste mês, o Julho Amarelo, em que intensificamos a luta contra as hepatites virais, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, está desenvolvendo ainda mais ações contra esta patologia, que ataca o fígado e causa sintomas nada agradáveis.

Uma verdadeira guerra traçada contra a hepatite em diversos pontos do município, com vacinação e conscientização sobre as medidas adequadas de higiene, uso de preservativo, não compartilhamento de alicates de unha, lâminas de barbear, escovas de dente e materiais de uso de drogas.

Durante esta semana, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) do município esteve realizando atividades com cabeleireiros, manicures, caminhoneiros e estudantes universitários. As ações prosseguem até sexta-feira, 26, quando a comunidade LGBT e profissionais do sexo receberão também as devidas orientações.

Foto assessoria

Por Ítalo Duarte