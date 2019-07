Kitty Lima recebe de Laércio a garantia de dois castramóveis para Sergipe

O primeiro semestre da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) foi de resultados positivos na busca por recursos destinados à aquisição de castramóveis para o Estado de Sergipe. Na última semana a parlamentar voltou a se reunir com o deputado federal Laércio Oliveira (PP) e tornou a receber uma resposta positiva do sergipano, que se prontificou em dar celeridade ao processo de destinação de uma emenda para a aquisição de dois equipamentos.

Kitty Lima e Laércio Oliveira já haviam se reunido no início de abril deste ano e um acordo em prol da aquisição dos equipamentos especializados na castração de animais foi pavimentado na oportunidade. “Volto a sair muito contente deste encontro [com Laércio] por conseguirmos manter essa linha de diálogo e por perceber que o deputado se mantém nesse compromisso de melhorar a saúde pública da população por meio do controle das zoonoses”, salientou Kitty durante a reunião.

O deputado federal informou que prevê, em breve, novidades na liberação dos recursos e avaliou a importância do encontro. “Muito positivo. É sempre muito bom receber a deputada Kitty Lima aqui […] sempre levantando a bandeira dela e tentando sensibilizar a todos, mesmo aqueles que estão longe da causa animal que ela defende. Esta causa não é apenas de um grupo de pessoas que gostam dos bichos, é uma causa nossa e daqueles que direta e indiretamente fazem parte desse radar que Kitty tenta implantar no estado”, elogiou Laércio.

Luta por castramóveis

Na corrida pela aquisição de castramóveis para Sergipe, Kitty Lima obteve vitórias, como a sanção da lei que instituiu políticas públicas de controle populacional dos bichos em Aracaju. A conquista se deu ainda enquanto vereadora do município, quando ela veio a apresentar o projeto de lei que ficou conhecido como “PL da Castração”.

Já como deputada estadual, Kitty fez viagens à Brasília no início do mandato e desde então conseguiu firmar acordo verbal com cinco deputados (Fábio Henrique, Fábio Mitidieri, Gustinho Ribeiro, Laércio Oliveira e João Daniel) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania), que se comprometeu a destinar quatro equipamentos. A expectativa é que os recursos comecem a ser destinados para Sergipe ainda em 2020.

