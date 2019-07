Luciano Pimentel apresenta indicações para o município de Aquidabã

24/07/19 - 05:49:48

O deputado estadual Luciano Pimentel apresentou, na Assembleia Legislativa, uma série de indicações ao Governo do Estado que visam proporcionar melhorias para o município de Aquidabã, localizado há 98 km da capital sergipana. As sugestões do parlamentar vão desde a construção de uma quadra poliesportiva até a recuperação asfáltica de trecho da Rodovia Governador Valadares (SE-220).

“Tenho uma relação bastante positiva com a população de Aquidabã que confia em minha atuação e sempre me traz as demandas do município. Enquanto parlamentar, busco através dessas indicações auxiliar na resolução das reivindicações que entendo serem justas e que trarão benefícios para população”, pontua Luciano Pimentel.

Abastecimento de Água

Através da indicação nº 243/2019, encaminhada para Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), o deputado solicitou o aperfeiçoamento dos serviços de abastecimento na região, requisitando que a empresa efetive a manutenção dos equipamentos da Estação de Tratamento de Água (ETA), visando melhorar a qualidade da água que é distribuída para os mais de 20.000 habitantes do município.

Quadra Esportiva

Protocolada na Alese, a indicação nº 242/2019, sugere a construção de uma quadra de esportes no povoado Santa Terezinha. O objetivo do deputado é fomentar o esporte e o lazer em Aquidabã, além de criar um espaço propício para promoção de eventos que poderão aprimorar as finanças do município.

Recuperação Asfáltica

Direcionada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a indicação de nº 241/2019, requer a realização da Operação Tapa-Buraco na Rodovia Governador Valadares (SE-220), no trecho que liga Aquidabã a Gracho Cardoso. Para Luciano Pimentel, a manutenção das rodovias é essencial para assegurar a segurança dos condutores, evitando acidentes e garantindo o bom fluxo dos veículos.

Por Assessoria Parlamentar

Foto: Edu Almeida