Marcha para Jesus acontece no próximo sábado, dia 27, em Aracaju

24/07/19 - 12:54:16

Neste sábado, 27 de julho, acontece em Aracaju a Marcha para Jesus 2019, um tradicional evento que acontece em todo o Brasil e está em sua 26ª edição contando sempre com todas as religiões e vários nomes da música gospel numa grande demonstração de fé e comunhão. Este ano, o louvor ficará por conta do cantor Melk Vilar. Trios elétricos vão arrastar a multidão que sairá às 15h da praça da Bandeira com destino ao estacionamento dos mercados municipais.

A Marcha oferece a igreja a ter a oportunidade de mostrar que não é restrita aos templos, mas viva e aberta a toda sociedade, além de unir as igrejas em um ato de expressão pública de fé, amor, agradecimento e exaltação do nome de Jesus Cristo.

Segundo o pastor Jorge Luiz, organizador da Marcha para Jesus e membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, todas as igrejas evangélicas estão envolvidas nos preparativos do evento, que este ano deve superar as edições anteriores em público e estrutura. “São 26 anos intercedendo por esta terra e vamos continuar orando. Vamos sair da praça da Bandeira em direção ao mercado adorando ao Senhor com muita música, dança e oração. Você é o nosso convidado”, conclui.

Por Gleice Queiroz

Foto assessoria