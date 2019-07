Médicos e enfermeiros participam de Fórum sobre imunização

Um fórum sobre vacinas em gestantes, dirigida a médicos e enfermeiros que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios sergipanos, foi realizado na manhã desta quarta-feira, 24, no auditório da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), para os profissionais das regiões de saúde de Nossa Senhora da Glória, Propriá, Lagarto e da Grande Aracaju. Nesta quinta-feira, 25, o evento continua para alcançar médicos e enfermeiros das demais regiões de Saúde que são de Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Estância. Evento viabilizado por meio da parceria público- privada entre a Secretaria de Estado da Saúde e a empresa GSK Brasil.

A palestrante, gerente Científica de Vacinas da GSK Brasil, Mônica Forrester, destacou a importância da imunização materna tanto para a proteção da própria saúde da mulher, quanto do bebê. Ela também abordou o calendário de vacinas do Ministério da Saúde, que abrande outros públicos como crianças, adolescentes e idosos, atendendo à expectativa do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde.

“Nós temos uma preocupação muito grande com nossas coberturas vacinais e isso nos motivou a firmar a parceria público-privada para realizar esse evento, para falar sobre a vacinação da gestante, que tem registrado baixa cobertura, mas também sobre o calendário vacinal. A ideia é o diálogo com os médicos e enfermeiros que estão no dia a dia da Atenção Básica, com o objetivo se sensibilizá-los a estimular a vacina de crianças, adolescentes e gestantes”, explicou a gerente do Programa Estadual de Imunização, Sândala Teles.

Segundo ela, o que se quer é que médicos e enfermeiros olhem com um cuidado maior o cartão de vacinação de seus pacientes e os encaminha à sala de vacinação, se for o caso. “Precisamos desse esforço maior para que possamos mudar a realidade das coberturas vacinas e promover mais saúde para a população”, reforçou a gerente.

Vacinação

Para ter uma gestação segura, a mulher grávida tem que estar imunizada das três doses da Hepatite B, estar em dia com a antitetânica e a partir da vigésima semana precisa receber a vacina dTpa (difteria, tétano e coqueluche) para que o bebê seja imunizado através do cordão umbilical, uma vez que a criança só recebe esta vacina aos dois meses de vida, segundo informou Sândala Teles, informando que ocorrem casos de coqueluche antes de o bebê ser imunizado.

Para a médica do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie), Ângela Marinho Barreto Fontes, participar do fórum é uma necessidade. ” Nós que trabalhamos com imunização temos que estar sempre nos atualizando porque esta é a área da saúde que mais tem mudanças, com o acréscimo, ao longo do tempo, de novas vacinas ao calendário vacinal do Ministério da Saúde, que hoje promove imunização do bebê ao idoso”, disse.

Destacou também a médica, a importância das vacinas com indicações especiais para pessoas com diabetes, neoplasia, hipertensão, que são portadoras de imunossupressão adquirida (redução da eficiência do sistema imunológico) e renais crônicos. Para ela, a imunização é a forma mais eficaz e simples de se ter saúde. “No caso da gestante, é uma segurança enorme. Vacinar-se é proteger o seu bebê”, concluiu.

