Ninguém é santo

24/07/19 - 08:41:28

Embora ainda falte mais de um ano para as eleições municipais, os pré-candidatos já começaram a botar defeito nos possíveis adversários. Preocupados unicamente em conquistar a simpatia do eleitorado, os políticos – claro que há exceções – estão lançando todo tipo de ataques contra os opositores. O cidadão atento logo percebe que tudo não passa de brigas pelo domínio dos redutos eleitorais. Como nunca são fundamentadas, as denúncias só servem para desgastar politicamente o lado oposto. Tanto isso é verdade que a Justiça Eleitoral não valoriza muito tais calúnias, pois aprendeu, ao longo do tempo, que no saco de gatos político ninguém é santo. Muito pelo contrário, nesse jogo bruto para conquistar a simpatia dos eleitores o que existe mesmo é cobra engolindo cobra. Misericórdia!

Nova tendência

O grupamento petista liderado pela ex-deputada estadual Ana Lúcia lança, hoje, a Militância Socialista, nova tendência interna do partido em Sergipe. A proposta do novo grupo petista é revisitar ideias históricas, entender debates contemporâneos e projetar novos sonhos, visando contribuir para o processo de transformação social no país. O lançamento está marcado para às 18h, na sede do PT, em Aracaju.

Não é fake news

O Jornal do Dia publica, hoje, a íntegra da decisão do Superior Tribunal de Justiça contra Carlos Pinna de Assis, conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe. Ontem, o Jornal da Cidade veiculou uma nota informando que o acusado se disse vítima de fake news. A publicação pelo JD de fac-símiles da ação penal visa atestar a veracidade da reportagem publicada, domingo último. Para ter acesso ao processo sobre invasão de terras da União numa praia em Estância, basta acessar o site do STJ (www.stj.jus.br) e, no campo de pesquisa “Processo”, digitar APn 871. Autor da reportagem sobre o conselheiro do TCE, o jornalista Gabriel Damásio, fez como se diz lá em Carira: matou a cobra e mostrou o pau. Homem, vôte!

De olho no FGTS

Está previsto para hoje o anúncio da liberação de saque do FGTS de contas ativas e inativas. O governo federal ainda não revelou quanto o trabalhador vai poder botar no bolso, mas fala-se que só devem ser liberados R$ 500, assim mesmo, a partir de setembro. A liberação do FGTS visa oxigenar a economia brasileira, que anda em petição de miséria por falta de projetos econômico deste governo militar. Só Jesus na causa!

Bem na fita

Aracaju é a 3ª capital do Nordeste com melhor saneamento básico. Entre as cidades da região com mais de 200 mil habitantes, a capital de Sergipe aparece na 7ª posição. É o que mostra estudo do Instituto Trata Brasil sobre saneamento básico nas 100 maiores cidades do país. João Pessoa e Salvador lideram o ranking das capitais do Nordeste. Segundo o levantamento, maior parte das grandes cidades reinveste no setor menos de 30% do que arrecada. Danôsse!

Cadê o dinheiro?

Atingida pela cheia do rio Sergipe, a população de Riachuelo ainda não viu a cor dos R$ 201 mil prometidos pelo governo federal. Quando chegar na conta a Prefeitura, a merrequinha será usada para comprar cestas básicas, colchões, material de higiene, etcétera e tal. As fortes chuvas caídas em Sergipe deixaram quase 600 desabrigados em Riachuelo. Uma lástima!

Em Sampa

Quem está em São Paulo é o prefeito aracajuano Edvaldo Nogueira (PCdoB). Foi participar da Smart City Business Brazil Congress & Expo 2019. Que nome grande, né? Com encerramento previsto para hoje, o evento está discutindo a inovação como vetor do desenvolvimento social. Edvaldo foi um dos debatedores no painel “Governo digital e a construção de cidades inteligentes”. Segundo ele, é fundamental que se entenda o papel das cidades no século 21. Ah, bom!

Bolo de fubá

O site direitista O Antagonista divulgou que o senador Rogério Carvalho (PT) usou R$ 31 da cota parlamentar para comprar um bolo de fubá com goiabada e outro de milho. A assessoria do petista explicou que os acepipes foram consumidos por lideranças políticas e aliados reunidos com o petista em Aracaju: “A verba indenizatória também é para cobrir gastos com manutenção do escritório político e alimentação do parlamentar”, diz a assessoria de Rogério. Então, tá!

Defesa de Jair

Eleitor de carteirinha do presidente Jair Bolsonaro (PSL), o ex-deputado federal Mendonça Prado (DEM) saiu em defesa do capitão de pijama. O demista entende que os governadores nordestinos podem brigar com Bolsonaro, porém devem não prejudicar a população com atos impensados. “O Nordeste precisa de investimentos federais, até para compensar o desastre de algumas administrações estaduais”, discursa. Segundo Mendoncinha, a mediocridade de alguns governos chega a angustiar o povo. Vixe!

Quer falar

E quem anda morrendo de saudade dos microfones é o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (PTC). Cumprindo pena de 13 anos por crime eleitoral, o capelense pediu autorização à Justiça para conceder entrevistas. A defesa dele usou como argumento a autorização judicial para que o ex-presidente Lula da Silva (PT), preso no Paraná, possa receber a imprensa. Conhecido por falar pelos cotovelos, Sukita está afiando a língua para, se for autorizado, dizer o diabo dos adversários. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 31 de dezembro de 1936

Resumo dos jornais