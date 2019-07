ONYX DIZ QUE SAQUES DO FRTS SERÃO LIMITADOS A R$ POR CONTA

O anúncio oficial será esta tarde no Palácio do Planalto

Segundo Onyx, a partir do ano que vem será permitido sacar um percentual sobre o valor na conta, que deverá ser maior para quem tem menos dinheiro na conta do FGTS. Esse percentual será detalhado no evento de hoje à tarde.

O ministro reiterou que a medida vai injetar na economia mais de R$ 30 bilhões este ano e mais R$ 10 bilhões no ano que vem.