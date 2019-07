OPERAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FISCALIZA COMÉRCIO DE CARNE EM AQUIDABÃ

24/07/19 - 10:34:39

O Ministério Público de Sergipe, por intermédio da Coordenadoria Geral, dos Centros de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e do Meio Ambiente e da Promotoria de Justiça local, realizou ações de fiscalização na feira livre e nos açougues do município de Aquidabã, localizado a 93 km de Aracaju. A iniciativa é desdobramento da operação que interditou os matadouros públicos – pelas inadequadas condições de funcionamento – e tem o objetivo de apurar a procedência da carne comercializada no Estado.

Também participaram as Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), a Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA), o Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Estado da Fazenda. As equipes se deslocaram no início da madrugada e vistoriaram todos os pontos de venda.

“Ainda estamos trabalhando o caráter pedagógico das operações, divulgando-as com antecedência. Mas pretendemos, em breve, atuar com o fator surpresa para constatar se, realmente, a situação está regularizada”, disse a promotora de Justiça Cláudia Calmon, Assessora da Coordenadoria Geral do MP, que fez uma avaliação positiva do que encontrou em Aquidabã.

Para o diretor do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos, promotor de Justiça Francisco Ferreira de Lima Júnior, as impressões foram melhores do que as observadas durante a primeira operação [em Nossa Senhora de Lourdes e Itabi – clique e confira] . “O pessoal foi comunicado a respeito da fiscalização, a Vigilância Sanitária Estadual esteve aqui na semana passada, deu orientações aos comerciantes e não encontramos nenhuma irregularidade hoje”, completou.

“Estamos felizes pelo que encontramos. Já percebemos a evolução dos feirantes em relação às normas sanitárias e, com certeza, foi um grande passo para a melhoria da qualidade”, comentou o promotor de Justiça Iúri Marcel Menezes Borges, diretor do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente.

Já o promotor de Justiça de Aquidabã, Waltemberg Lima de Sá, disse que a cidade “ajuda a dar mais um passo no planejamento do Ministério Público, com os demais órgãos, na busca pela qualidade da alimentação do povo sergipano”. Ele também ressaltou que as fiscalizações serão permanentes e que eventuais condutas inadequadas serão punidas.

Cláudia Calmon informou que novas operações já estão agendadas para o mês de agosto.

MPE/SE