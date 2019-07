Partida de 1×1 contra OAB estreia I Taça APCEF/SE de Futsal Feminino

24/07/19 - 16:36:46

Por Iracema Corso

A I Taça APCEF/SE de Futsal Feminino começou. A primeira partida foi na segunda-feira, dia 22/7, entre os times OAB e APCEF/SE, no Ginásio do Aquidiocesano da Farolândia. A partida foi animada, com dois times bem preparados e o placar 1×1 pra começar.

O time da APCEF/SE demonstrou boa defesa, estratégia de ataque afinada e as autoras do gol foram Jack e Verinha. “Foi um jogo maravilhoso pra estrear a competição. A gente está conseguindo aplicar as tácticas e as técnicas que o nosso treinador nos ensina em cada treino. Apesar do empate e da gente ter perdido muitas oportunidades, eu considero que foi um excelente jogo. Fizemos um gol surpresa. A gente tem a técnica de estar na segunda trave quando é um lateral campo ofensivo. Eu sempre fico naquela posição ali, a bola sobra, e daquela vez sobrou, então eu aproveitei e fiz o gol”, comentou Verinha.

No próximo sábado, às 15h, tem mais Futsal Feminino. Todos os jogos serão no Arquidiocesano da Farolândia. O time da APCEF/Se volta a jogar na quarta-feira, dia 31/7, às 20h, contra Ex-Salesiano. Na quarta seguinte (dia7/8), a APCEF/SE joga contra a OAB novamente e na sexta (9/8) disputa com o time Ex-Salesiano. Para as jogadoras da APCEF/SE, o principal objetivo das competições é esquentar o time para os Jogos Regionais Nordeste 2019 que serão em João Pessoa, Paraíba, de 23 a 25 de agosto.