POLÍCIA CIVIL PRENDE AUTOR DE ROUBO DE TRATOR NO MUNICÍPIO DE CARIRA

24/07/19 - 13:16:59

O crime aconteceu em agosto do ano passado

A Polícia Civil, em cumprimento ao mandado de prisão, na última segunda-feira, 22, prendeu Marcos Antonio dos Santos, conhecido como “Marquinhos Sanfoneiro”, no município de Carira.

No mês de agosto do ano passado, Marcos e outros indivíduos, munidos com armas de fogo, invadiram uma fazenda no município de Carira e, após agredirem, renderam o vaqueiro que trabalhava no local e roubaram um trator.

Dias depois, o veículo foi encontrado abandonado na cidade baiana de Canudos. As investigações continuarão para identificar os demais autores do crime.

A Polícia Civil pede que a população colabore com o trabalho investigativo dos agentes repassando qualquer informação a respeito desse ou demais roubos que aconteceram na região através do Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

Informações e foto SSP