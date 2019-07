Prefeitura e 28 BC promovem treinamento com técnicas de transposição de obstáculos

24/07/19 - 05:02:22

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém o calendário de capacitações para os agentes da segurança municipal. Em parceria com o Exército Brasileiro, por meio do 28º Batalhão de Caçadores, a Guarda Municipal de Aracaju desenvolve, nesta terça-feira, 23, o treinamento para transposição de obstáculos. Participam da programação guardas municipais da capital e do interior do estado, assim como agentes da Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT).

O treinamento, que possui 4h de duração, contempla duas turmas com 35 participantes. Entre os conteúdos trabalhados estão o aperfeiçoamento pessoal e profissional, condicionamento físico, além de atividades em grupo e outros. Entre os inscritos estão guardas de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Itabaianinha, Estância e Adustina, interior da Bahia, além de agentes de trânsito da SMTT.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, reforça a relevância das ações voltadas ao aprimoramento dos profissionais. “Entendemos que para uma profissão como a da guarda municipal, o aperfeiçoamento e aprimoramento constantes são extremamente importantes, tanto para a manutenção da capacidade quanto para a evolução das suas habilidades físicas, mentais e de trabalho. Por isso, é louvável não só a capacitação da guarda, mas também a ampliação da capacitação para agentes da SMTT e para guardas de outros municípios de Sergipe, inclusive da Bahia. Agradecemos ao Comandante do 28BC, o Coronel Carneiro, por essa parceria e cessão de espaço, que facilita, e muito, o nosso trabalho”, destacou.

O diretor geral da Guarda Municipal de Aracaju, subinspetor Fernando Mendonça, pontua que essa capacitação foi promovida para agregar conhecimentos técnicos que irão colaborar com o aprimoramento das ações já executas pela GMA. “A partir do sistema de videomonitoramento, notamos que há muitas situações de tentativa de intrusão. Essas tentativas podem ocorrer de formas diferenciadas. Por isso, os guardas estarão preparados, com essa capacitação, para transpor obstáculos, além de trabalhar o condicionamento físico. Havendo a necessidade, as equipes estarão com a capacidade técnica aprimorada”, explicou o diretor.

Sobre o objetivo das estratégias utilizadas durante o curso, o instrutor Robson Bispo explica a aplicabilidade. “Esse treinamento é aplicável para o serviço diário dos guardas, pois eles podem se deparar com adversidades, muitas vezes em situações de emergência. Com esse conhecimento técnico poderão concluir a missão em um menor espaço de tempo, assim como saberão como fazer sem gerar lesões. Então, o objetivo é passar essa ideia de coragem, trabalho em grupo, de audácia, mas também de técnica”, reforçou.

O agente da SMTT de Aracaju Marcelo Álvares considera que as técnicas podem ser utilizadas em eventuais situações no trânsito. “É importante aprender novas técnicas, para as necessidade que possam surgir no serviço, assim como estar sempre apto e em busca de desenvolvimento”, avaliou o agente.

A guarda municipal Taís dos Santos revelou suas impressões sobre o curso. “É muito importante porque nós, que trabalhamos na rua, nos deparamos com situações de risco, nas quais, muitas vezes, precisamos transpor alguns obstáculos. Aqui, trabalhamos situações muito próximas da realidade, o que promove a melhoria do nosso condicionamento físico”, declarou a guarda municipal.

AAN

Foto: Thainara Vieira