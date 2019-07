REFORMA TRIBUTÁRIA SERÁ TEMA DE PALESTRA REALIZADA PELA SEFAZ NA QUINTA-FEIRA

24/07/19 - 16:31:41

Nesta quinta-feira, 25, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) irá realizar no auditório do prédio-sede uma palestra abordando os aspectos da Reforma Tributária proposta pelas casas legislativas do Congresso Nacional e a prometida pelo Governo Federal.

Além da palestra, voltada para os auditores do Estado, haverá a oportunidade de trocar informações sobre as discussões atualmente existentes no Congresso Nacional, oportunidade em que também serão analisados os possíveis impactos da reforma para o Estado de Sergipe.

De acordo com o auditor fiscal tributário Jeová Francisco dos Santos, o evento é importante tendo em vista a necessidade de se conhecer como o assunto está sendo tratado e como os Estados serão impactados com a aprovação do projeto do Governo Federal.

A palestra acontecerá na próxima quinta-feira, dia 25, às 9 horas, no auditório do sexto andar da Sefaz.

Por Helber Andrade