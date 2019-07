Samuel visita Hospital Psiquiátrico e enfatiza a importância de tratamentos humanizados

Ainda durante o recesso parlamentar, o deputado estadual Capitão Samuel visitou o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, nesta terça-feira, 23. A visita teve o objetivo de aprofundar o conhecimento histórico sobre doenças mentais e tratamentos realizados no Brasil.

O parlamentar se mostrou bastante surpreso e consternado com tudo que viu. Pessoas com diversas síndromes eram tratadas como loucas e acabavam as suas vidas sendo torturados sem chance de cura.

Segundo o parlamentar Capitão Samuel , foi uma oportunidade única conhecer o hospital. “Pudemos ver imagens, vídeos e ouvir registros de todas as atrocidades cometidas dentro de um manicômio, que depois passou a ser chamado de manicômio judicial”, ressalta.

Neste espaço, faltava o tratamento humanizado. “O tratamento de cada indivíduo deve ser diferenciado e particularizado. Visitando este local percebo a importância das comunidades terapêuticas para pequenos grupos com algum tipo de transtorno mental, onde permanecem na sociedade ou nas residências”, reforça.

Samuel ainda ressaltou a importância do governo federal entender a diferença entre residências terapêuticas e comunidades terapêuticas, e que assim possa invistir mais nestes setores.

Diferenças

O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) – ou residência terapêutica ou simplesmente “moradia” – são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não.

Comunidades Terapêuticas são instituições privadas, sem fins lucrativos, que prestam serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas.

Por Ane Isabelle

Foto assessoria