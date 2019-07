SMTT dá continuidade à fiscalização dos ônibus do transporte público

24/07/19 - 17:00:55

Por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), a Prefeitura de Aracaju realizou, na madrugada desta quarta-feira, 24, mais uma fiscalização nos ônibus que fazem parte do sistema de transporte público da capital e região metropolitana. Desta vez, a inspeção foi feita na garagem da empresa Viação Progresso. Os itens de acessibilidade, como elevador e botoeira, e também cintos de segurança, foram vistoriados.

A equipe da SMTT inspecionou mais de 95 ônibus e identificou alguns problemas nos elevadores e, principalmente, nas botoeiras, que são recursos importantes para os passageiros com deficiência visual. A empresa foi notificada imediatamente e os ônibus colocados para a manutenção.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, afirma que melhorar o serviço do transporte público é uma prioridade da política de mobilidade urbana do prefeito Edvaldo Nogueira. Recentemente, a SMTT fez fiscalização em duas empresas que também fazem parte do sistema: a Atalaia e a Modelo.

“Estamos trabalhando para melhorar este serviço que é fundamental para a população. Alguns problemas estão sendo encontrados, a exemplo das botoeiras com defeito, e as empresas estão sendo notificadas e se comprometeram a fazer as adequações. E vamos continuar verificando se os problemas estão sendo sanados. É um trabalho rotineiro”, ressalta.

O Diretor Operacional da Progresso, Armando Rezende, conta que a empresa já enviou para a manutenção os veículos notificados pela SMTT durante a vistoria. “Acompanhamos o trabalho de fiscalização e vamos, sim, fazer a troca das peças que são necessárias para o pleno funcionamento dos elevadores e das botoeiras”, garante.

Além disso, foram checadas as condições estruturais dos veículos, como o funcionamento dos sinais de parada, os dispositivos de emergência e a sinalização dos assentos reservados a pessoas com mobilidade reduzida.

Fiscalização

A fiscalização nos veículos ocorre nas madrugadas para não interferir na circulação dos ônibus pela cidade, como explica o diretor de Transporte Público da SMTT, Augusto Magalhães. “As vistorias são programadas para serem feitas nas garagens das empresas, antes dos veículos saírem. Assim, a fiscalização não interfere na operação dos ônibus e não prejudica a população. Estamos atentos ao serviço e continuaremos cobrando das empresas melhorias para o transporte”, afirma.

A população também pode denunciar irregularidades nos veículos, através dos canais de comunicação da Ouvidoria da SMTT: ligando para o (79) 3238-4646 ou enviando um email para [email protected].

