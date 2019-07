Suspeita de roubo em Lagarto é presa ao visitar companheiro detido no Copemcan

24/07/19 - 14:01:22

A partir das informações da polícia, a suspeita foi presa no momento em que adentrou a unidade prisional

Com informações da Delegacia Regional de Lagarto, agentes penitenciários do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan) prenderam Taciana Serafim dos Anjos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. A detenção ocorreu na terça-feira, 23, na unidade que fica em São Cristóvão.

Segundo a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo, a prisão da suspeita foi decretada em um processo no qual ela é acusada da prática de roubo majorado. “Após tomarmos ciência do mandado, nossos investigadores realizaram diligências e obtiveram a informação de que ela visitaria o companheiro na unidade prisional. Com a informação, foi mantido contato com o diretor da unidade e os agentes prisionais prenderam Taciana”, explicou.

O diretor do Copemcan, Claudio Ferreira, explicou que a suspeita foi identificada na unidade a partir das informações fornecidas pela Delegacia Regional de Lagarto. “As equipes entraram em contato conosco na semana passada e nos fez ciente sobre o mandado de prisão em aberto. Ela veio visitar o companheiro e quando soubemos da presença dela, diligenciamos e a prendemos. Uma equipe foi enviada e a encaminhou para Lagarto”, citou.

A Polícia Civil reitera que informações e denúncias também podem ser repassadas pela população por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

