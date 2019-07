Vereador Dr. Gonzaga demonstra preocupação com trotes para o Samu

24/07/19 - 17:00:20

O vereador Dr. Gonzaga (MDB) demonstra preocupação com o grande número de trotes feitos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que só neste primeiro semestre recebeu mais de 35 mil chamadas desse tipo. O parlamentar faz um apelo à população para que evite acionar o órgão dessa forma irresponsável, lembrando que o trote para o Samu é crime, sujeito a pena de um ano a seis meses de prisão ou multa.

De acordo com o vereador, as falsas chamadas prejudicam quem realmente precisa de atendimento. “Os trotes ocupam um serviço essencial desnecessariamente, causando prejuízos para o erário público e colocando em risco a vida de pessoas” explica Dr. Gonzaga, lembrando que quando o Samu desloca uma ambulância para um local onde não existe ocorrência, um chamado real fica desassistido.

“Não podemos esquecer, nunca, de que estamos lidando com vidas e que ninguém está livre de uma hora ou outra, necessitar do socorro do Samu”, completou.

Para coibir e minimizar essas ocorrências, o Samu vem realizando diversas blitz educativas, em média uma por mês, chamando a atenção da população para evitar os trotes telefônicos. A campanha “Sou amigo do SAMU – não passo trote” tem contribuído para uma redução significativa dos trotes neste primeiro semestre do ano.

“Quero lembrar também a população que as ligações para o Samu devem ser feitas somente em caso urgência médica, tipo acidentes com vítima, queimaduras graves, tentativa de suicídio, afogamentos, choque elétrico, soterramento, acidentes com produtos perigosos ou outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso”, informou Dr. Gonzaga, que também é médico.

Fonte assessoria