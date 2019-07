ZEZINHO SOBRAL DESTACA POTENCIALIDADE DE SERGIPE NO MERCADO DO GÁS

24/07/19 - 05:09:41

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve nesta terça-feira, dia 23, no Palácio da Alvorada, em Brasília, para o ato de assinatura do Decreto 9.928/2019 que institui o “Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis e demais Derivados de Petróleo e Biocombustíveis”, que faz parte do Programa Novo Mercado de Gás, do Governo Federal e Ministério das Minas e Energia.

Para o parlamentar sergipano, essa ação aliada às novas práticas e ao redirecionamento da política de comercialização, do transporte e da exploração do gás no Brasil, é de extrema importância para o desenvolvimento de Sergipe. “Muitos empresários, que já estiveram em nosso estado, participaram deste momento porque sabem da força de Sergipe. Este é um momento de entendimento, de avanços e de soma de esforços para que estejamos na pauta do desenvolvimento, gerando empregos e construindo um futuro melhor para nossos jovens e toda a população”, afirmou Zezinho Sobral.

A solenidade contou com as presenças de representantes da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o presidente da República Jair Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, entre outras autoridades.

Durante o pronunciamento, o ministro Bento Albuquerque destacou Sergipe como vanguardista no processo de abertura do novo mercado de gás. “O Estado de Sergipe se tornará, em breve, uns dos maiores polos de gás do país, alavancando o suprimento na região Nordeste”, sinalizou.

Uma das bandeiras levantadas desde o início de seu mandato, o deputado Zezinho Sobral reforçou que a questão da exploração de novos campos em águas profundas de Sergipe, com capacidade de produção do gás e do petróleo, é uma questão urgente que precisa ser resolvida para o surgimento das viabilidades econômicas que contribuirão para o desenvolvimento do estado de Sergipe nos próximos anos.

“Já buscamos a energia eólica, energia elétrica, etanol, hidroelétrica e reforçamos o nosso potencial imenso de produção de gás e petróleo em águas profundas. Precisamos explorar o que vem da nossa terra. O gás é, sem dúvida, o grande chamamento para o desenvolvimento. Esse Decreto possui os mesmos parâmetros do documento sergipano e vem para trazer uma grande contribuição”, ressaltou.

Ainda de acordo com o deputado Zezinho Sobral, “o futuro de Sergipe é alvissareiro e promissor em termos de investimento na área de petróleo e gás. Este Decreto é um marco para o estado e o país. Sergipe já atrai olhares de empresas consumidoras de gás e instituições envolvidas com o setor”, concluiu.

Fonte e foto assessoria