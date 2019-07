Alunos do Atheneu desenvolvem aplicativo que auxilia nos estudos para o Enem

25/07/19 - 13:08:18

Aplicativo Athenados será apresentado na Feira Estadual de Ciências, Tecnologia e Artes de Sergipe

Por Ítalo Marcos

O protagonismo dos alunos do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, em Aracaju, está resultado em um projeto que visa oportunizar aos alunos estudar para as provas do Enem de um jeito mais dinâmico e inovador. Ao todo, 10 alunos do 2º e 3º anos do ensino médio, juntamente com alguns professores, estão desenvolvendo o Projeto Athenados, um aplicativo para smartphone que vai facilitar o processo da aprendizagem para o Exame Nacional do Ensino Médio.

A ideia nasceu de uma conversa entre os alunos e a professora de Química, Kátia Cristina Elizabeth de Carvalho Araújo da Silva, sobre projeto para apresentar na Feira Estadual de Ciências, Tecnologia e Artes de Sergipe (Cienart), que acontecerá no dia 27 de setembro, na Universidade Federal de Sergipe. O aplicativo está sendo desenvolvido, e a expectativa é de que já esteja pronto até meados de agosto.

De acordo com a professora Kátia Cristina, em um primeiro momento serão disponibilizados apenas conteúdos das disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática. Depois o projeto será aberto para outras disciplinas.

“O aplicativo Athenados terá conteúdos resumidos das disciplinas, exercícios com gabaritos resolvidos, mapas mentais. Os próprios alunos estão pesquisando e separando os conteúdos, que depois são passados para os professores envolvidos para selecionar. O protagonismo desse projeto é todo dos estudantes. Os professores estão apenas por trás, dando subsídios e orientando”, explicou.

Além dela, estão envolvidos no projeto a professora Ilsema dos Santos Chagas (Biologia), Herman do Lago Mendes (Matemática) e Diego Batista (Física).

A ideia principal é de que quando o aplicativo estiver pronto, qualquer pessoa possa baixar, mas a princípio, ele estará disponível apenas para os alunos do Centro de Excelência Atheneu.

Inovação nos estudos

O aplicativo Athenados, que ainda está em desenvolvimento, está sendo visto como uma ferramenta inovadora para os estudos.

O aluno Natanael Gomes Cardoso, do 2º ano, já fez um curso de programação, e é o responsável pelo desenvolvimento do aplicativo. “Essa ferramenta foca no Enem, que é hoje o assunto principal do Atheneu. A gente junta todos os assuntos principais do Exame e coloca no aplicativo de uma forma mais fácil para os alunos que querem estudar”, explicou.

Esdras Santos Góis, do 3º ano, é o responsável pelo design, tendo como suporte as orientações do Herman, que é formado em Tecnologia da Informação. “O projeto vai dar outra alternativa de estudos, porque a gente sabe que matérias de Ciências da Natureza e Matemática são um bicho de sete cabeças. Queremos criar uma nova forma de estudar, tendo no aplicativo acesso a mapas mentais, exercícios, assuntos resumidos, tudo de um jeito mais dinâmico e inovador”, disse.

Quem também está participando do projeto é Beatriz Cardoso da Silva Cavalcante, do 3º ano. “Hoje em dia os jovens estão envolvidos com a tecnologia, e cada vez mais querem facilitar os estudos. Ficar apenas nos livros já é algo ultrapassado. Por meio do aplicativo vimos uma forma de tornar os estudos mais dinâmicos e interessantes”, declarou.

A professora Ilsema dos Santos Chagas, de Biologia, é uma das orientadoras do projeto e acha que o aplicativo trará muitos benefícios aos estudantes. “Pensamos nessa ferramenta devido à necessidade de fazer essa ponte entre os conteúdos trabalhados em sala de aula e a internet. Fizemos essa junção de modo que facilitasse o acesso dos alunos ao conhecimento, para que o aprendizado seja mais significativo no dia a dia deles”, afirmou.

Fonte e foto Assessoria de Comunicação da SEDUC