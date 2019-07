CERIMÔNIA DE PASSAGEM DE CARGO DE CAPITÃO DOS PORTOS SERÁ NESTA SEXTA-FEIRA

25/07/19 - 05:00:46

No próximo dia 26 de julho, às 10h, será realizada a cerimônia de passagem do cargo de Capitão dos Portos nas dependências da Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE). Na ocasião, o Capitão de Fragata Alessandro Pires Black Pereira que está a frente da CPSE desde 08 de janeiro de 2018 transmitirá o cargo ao Capitão de Fragata Guilherme Conti Padão. Natural do Rio de Janeiro, o Comandante Padão embarca nesta Capitania proveniente do Comando de Operações Navais, localizado no Rio de Janeiro.

A cerimônia será presidida pelo Vice-Almirante Marcelo Francisco Campos, Comandante do 2º Distrito Naval, e contará com a presença de diversas autoridades civis e militares das esferas municipal, estadual e federal, representantes da comunidade marítima e da praticagem, membros da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR) e integrantes da sociedade sergipana.

O Comandante Padão ficará 2 (dois) anos à frente da CPSE. O Comandante Black segue com destino ao Rio de Janeiro, para ocupar função no Comando de Operações Navais.

Segue algumas das metas alcançadas e das atividades conduzidas pelo Comandante Black à frente da CPSE:

– Recebeu as seguintes comendas

Medalha Mérito Policia Militar de Sergipe

Medalha Mérito Bombeiro Militar de Sergipe

Medalha de Gratidão Bronze dos Escoteiros do Mar do Brasil

Títulos de Cidadão Sergipano, Aracajuano (Aracaju), Barracoqueirense (Barra dos Coqueiros) e Sãocristovense (São Cristóvão).

– efetuou gestões junto aos parlamentares sergipanos conseguindo importantes recursos de emendas parlamentares para duas novas embarcações para fiscalização das águas sergipanas.

Fonte Marinha do Brasil