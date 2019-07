Deputado Dr. Samuel alerta para número de casos de dengue em Sergipe

25/07/19 - 10:03:30

O deputado Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) demonstrou preocupação quanto ao número de casos de pessoas infectadas com o vírus da dengue em Sergipe. Após a divulgação do resultado do Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa) do ano, que aponta 26 municípios sergipanos em alto risco de surto, 40 em situação de médio risco, e nove municípios com baixo risco, o parlamentar reforçou o alerta.

Dr. Samuel Carvalho chamou a atenção para o número de municípios em situação crítica. “No LIRAa anterior, eram 21 municípios em alto risco e agora estamos em 26. Desde o início do ano uso a tribuna da Assembleia para falar sobre os casos de dengue, mas infelizmente oito pessoas já morreram por causa da doença. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 1.645 casos e 5.431 notificações. O que está feito para diminuir esses números? Comparado ao ano passado os casos aumentaram mais de 50%. A necessidade hora é fortalecer ações de combate ao mosquito”, disse o deputado.

O parlamentar informou que tem recebido pedidos da população em relação ao combate do mosquito Aedes Aegypti. “Eu já recebi mensagens de moradores de dois municípios que precisam que o Estado e a prefeitura realizem ações para que o mosquito não se prolifere. A população de Nossa Senhora do Socorro pede mutirão no Conjunto Marcos Freire III. Já em Capela, cidade que apresenta alto risco, os moradores pedem carro fumacê”, afirmou.

O deputado ressaltou que a população também precisa colaborar no combate ao mosquito. “É importante que a população também fique alerta, para que ajude no trabalho de controle e realizem medidas preventivas” finalizou.

Da assessoria