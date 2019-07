GACC apresenta programação da Feijoada Com Amor, que acontece dia 21

A diretoria do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) divulgou a programação da 12ª edição da Feijoada Com Amor. A tradicional festa será realizada a partir das 11h do sábado, dia 21 de setembro, na AABB, sob o comando de Jeanny Lins e Dedé Brasil, Banda Estação da Luz e Grupo Mania de Ser. O evento faz parte da programação dos 20 anos da instituição e toda a renda arrecadada será revertida em prol da sede que está em fase de terraplanagem. O ingresso custa R$ 45 e crianças até 7 anos não pagam.

“Já foi dada a largada para a maior e melhor feijoada beneficente de Sergipe em prol do GACC e em prol da construção da nossa sede. A feijoada já faz parte do calendário festivo de Sergipe, afinal são 12 edição de sucesso, graças a população que abraça o GACC. Estamos felizes por ter recebido apoio mais uma vez dos artistas e parceiros. Agora precisamos da participação dos nossos doadores e voluntários mais uma vez. A festa exala o amor e a solidariedade e é um programa para toda a família. Quem não puder ir pode colaborar e presentear a feijoada para um amigo ou familiar. A feijoada começa a ser servida pontualmente às 11h e ninguém pode perder”, convida a gerente geral, Ulla Ribeiro.

Empresários podem colaborar com a realização da feijoada. “Criamos um plano de mídia exclusivo para o evento e fazemos questão de mostrar a cara das empresas e dar visibilidade a marca, alinhando a empresa a uma causa social, que é o câncer infanto-juvenil. Ainda temos espaços e o empresário pode abraçar a causa também. É um evento de captação de recursos e quanto mais parceiros a gente conseguir, o resultado vai ser mais impactante. Quem quiser fazer parte deve entrar em contato através do número 3216-3737 que vamos agendar uma visita para apresentar a nossa proposta”, explica Regimari Dias, analista de captação de recursos.

Além da mídia tradicional, a divulgação da feijoada vai ser intensificada através das redes sociais. “Todos podem ajudar na divulgação para levar a mensagem mais longe e convocar a sociedade para participar. A proposta é que através das redes socias a gente amplie a divulgação e alcance para que as pessoas conheçam o evento e a instituição. Estamos levando a nossa mensagem que é a missão de humanizar o tratamento oncológico infanto-juvenil. Quem for a feijoada vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a instituição, ter acesso as crianças e voluntários também. Então todos podem divulgar para seus amigos e seguidores”, apela Ademar Júnior, responsável pelo marketing da instituição.

Atrações musicais

Mais uma vez a festa vai contar com show da banda Estação da Luz e Grupo Mania de Ser. A novidade é a estreia de Jeanny Lins e Dedé Brasil no evento. O forró das antigas está garantido.

“Jeanny e eu voltamos a cantar juntos e o público está muito feliz, comemorando e recordamos bons tempos, desde a época que a gente cantava na banda Forró Maior e Forró Brasil. Esse forró das antigas é muito bem aceito e nossos fãs amam. Será uma honra levar a nossa arte em prol do GACC. Vamos colocar todo o público para dançar muito”, promete Dedé Brasil.

Jeanny adiantou os detalhes do repertório. “Vamos fazer um show lindo e especial como o GACC merece. Estamos preparando um repertório bem dançante com os maiores sucessos do forró dos anos 90. Tenho certeza que ninguém vai ficar parado e todos vão se emocionar. Convoco todos nossos fãs para essa festa linda”.

