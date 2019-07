Hemose inicia nesta quinta-feira capacitação em imunohematologia

25/07/19 - 05:00:34

O público alvo são técnicos de laboratório, biomédicos, farmacêuticos e bioquímicos que atuam na Hemorrede de Sergipe

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) inicia nesta quinta-feira, 25, no horário das 8h30 às 17h, uma capacitação na área de Imunohematologia.

A atividade, que acontecerá no auditório da unidade, será realizada em parceria com a indústria Bio-Rad, tem como público alvo técnicos de laboratório, biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos que atuam na Hemorrede de Sergipe, e terá encerramento na sexta-feira, 26.

Em dois dias, os profissionais irão rever conceitos e técnicas relativas ao Sistema ABO e Subgrupos, Outros Sistemas de Grupos Sanguíneos, Pesquisa e Identificação de Anticorpos Irregulares (PAI), Provas de Compatibilidade Sanguínea, Doença Hemolítica do Recém-Nato (DHRN), Noções de reações transfusionais imunológicas, técnicas Imunológicas, dentre outros.

De acordo com a gerente de Imunohematologia do Hemose, Ana Paula Prata, a capacitação será uma grande oportunidade para troca de conhecimentos, debates e fortalecimento entre as equipes de trabalho do Hemocentro e os profissionais que trabalham com hemoterapia nos hospitais e maternidades de Sergipe.

“A imunohematologia estuda a classificação dos grupos sanguíneos e ocorrências de reações transfusionais, por meio de reações imunológicas entre aglutinogênios – estruturas presentes na membrana das hemácias que são herdadas geneticamente dos pais, e determinam os diversos grupos sanguíneos e anticorpos – proteínas responsáveis pela defesa imunológica do organismo”, informa a biomédica ao ressaltar que a capacitação tem como finalidade a padronização dos procedimentos nos laboratório para minimizar possíveis reações nos pacientes.

Educação

O processo de qualificação dos profissionais que trabalham com o ciclo do sangue visa a promoção de melhorias contínuas na prestação dos serviços de hemoterapia e hematologia. O trabalho realizado pelo Hemocentro de Sergipe busca assegurar uma segurança transfusional cada vez mais efetiva na rede hospitalar com o envolvimento de todos os profissionais da saúde.

Fonte e foto SES