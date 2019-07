HOMEM TENTA MATAR UM POLICIAL EM UMBAÚBA, TROCA TIROS E CONSEGUE FUGIR

25/07/19 - 09:22:05

Um homem conhecido como “Orelha” está sendo procurado após tentar matar um policial que fazia caminhada no município de Umbaúba.

As informações são de que “Orelha” se aproximou do policial para cometer o crime e, uma pessoa que estava nas proximidades notou o momento da ação e alertou o policial que agiu rápido e trocou tiros com o elemento que conseguiu fugir.

Além dessa tentativa de assalto, ele é acusado ainda de ter fugido de uma abordagem por policiais do Getam no último sábado, na avenida Lauro Porto.

Neste momentos, policiais estão mobilizados tentando localizar e prender o elemento considerado de alta periculosidade.

As informações são de Sandoval Noticias