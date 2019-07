Imprensa de araque

Com raríssimas exceções, a imprensa sergipana perdeu por completo o gosto pela apuração dos fatos, pela verdadeira notícia, preferindo ocupar seus espaços com macilentos releases oficiais e notinhas bajulatórias. Melhor exemplo disso foi a divulgação, pelo Jornal do Dia, da condenação judicial do conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Carlos Pinna de Assis. Tirando um ou aquele veículo, que divulgou uma notinha de nada, onde o acusado nega ter invadido terras da União e se diz vítima de que fake news, quase a totalidade dos demais órgãos de comunicação silenciou, botou o rabo entre as pernas. Seria medo do conselheiro? Aliás, a chamada grande mídia permaneceu acomodada mesmo depois que o JD divulgou fac-símiles da ação penal contra Pinna, publicada no site do Superior Tribunal de Justiça. É deveras lastimável que a outrora combatível imprensa sergipana tenha trocado a dinâmica da apuração dos fatos, as divulgações polêmicas, porém necessárias, por notícias insossas, feitas ao gosto do patrão para agradar o governo de plantão e os clientes endinheirados. Uma imprensa de araque é um péssimo exemplo para os futuros jornalistas. Homem, vôte!

Merreca federal

Com o discurso de que agora a economia dará um salto, o governo federal anunciou a liberação de saques das contas ativas e inativas do FGTS. A partir de setembro, a galera vai poder retirar uma merrequinha de R$ 500. Também pensando em aquecer a combalida economia, o ex-presidente Michel Temerário (MDB) autorizou o saque do total das contas inativas do FGTS e nem assim conseguiu reduzir a crise, que segue quebrando empresas e desempregando aos montes. Cruzes!

Mar vermelho

Os MST promove, nesta quinta-feira, uma grande marcha em Aracaju para marcar a passagem do Dia do Trabalhador Rural. Os manifestantes vão se concentram em frente à sede do Incra. À tarde, partirão em caminhada até o centro da capital, onde acontecerá um ato público em defesa da reforma agrária e contra a retirada de várias políticas voltadas para o homem do campo. Prestigie!

Quatro a zero

A Polícia Militar fuzilou quatro suspeitos de promoverem “arrastões” contra moradores de Socorro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o quarteto reagiu à ordem de prisão e morreu na troca de tiros com o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam). Ainda conforme a SSP, os quatro fuzilados estavam em um carro roubado e portavam três armas de fogo. Felizmente, nenhum policial saiu ferido. Então, tá!

Ideia aproveitada

O presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, ficou radiante com a decisão do governo federal de fracionar a venda de gás de cozinha. Quando era deputado federal, Machadão apresentou projeto nesse sentido, além de ter sugerido a devolução do valor correspondente ao resíduo de gás que resta no botijão de 13 quilos. Segundo o demista, sempre sobram, em média, 200 gramas no vasilhame. O governo ainda não explicou como será feita a venda fracionada de gás. Aguardemos, portanto!

Eleição solteira

Reunião realizada ontem, no Tribunal Regional Eleitoral, discutiu a logística da eleição suplementar de Riachão do Dantas, marcada para 1º de setembro próximo. Segundo o portal O Lagartense, a prefeiturável Manoela Costa (PSC) é a que possui mais bens declarados: um apartamento financiado em Aracaju e um carro, avaliados em R$ 400 mil. Pedro da Lagoa (PT) declarou ter R$ 17 mil na conta bancária e um veículo que custa R$ 30 mil. A candidata Simone Andrade (PC do B) não declarou patrimônio. Marminino!

De olho em 2020

E o PDT já começou a montar o time para as eleições de 2020. Prova disso foi a reunião, ocorrida ontem, entre o deputado federal Fábio Henrique, presidente do partido em Sergipe, e os vereadores aracajuanos Jason Neto (PDT), Seu Marcos (PHS), Tiago Batalha (PMB), Isac Silveira (PCdoB) e Anderson de Tuca (PRTB), além do ex-vereador Dr. Agnaldo Feitosa (PR). Segundo Fábio Henrique, o PDT pretende eleger na capital o maior número de vereadores. Ah, bom!

Lei desrespeitada

Alguém já disse que lei é como vacina, umas pegam, outras não. Uma dessas leis desrespeitadas em Sergipe é a que obriga as casas comerciais especializadas em refeições rápidas a afixarem tabela em local visível informando os índices nutricionais e calóricos dos sanduíches. De autoria do ex-deputado estadual Gilson Andrade (PTC) – atual prefeito de Estância – o projeto neste sentido foi aprovado pela Assembleia e sancionado pelo então governador Jackson Barreto (PMDB). Só que quase nenhum restaurante respeita a lei e ninguém exige o seu cumprimento. Crendeuspai!

Ingratidão tira a feição

Desde domingo, quando o Jornal do Dia publicou que a justiça condenou o conselheiro Carlos Pinna de Assis por invasão de terras da União, que ele recebe condolências. O Rotary Club de Aracaju Norte e a Academia Sergipana de Letras emitam notas se solidarizando com o sócio e condenando o que chamam de “fatos falaciosos contra a honra da pessoa sem mácula”. Estranho nisso tido é que, até agora, o Tribunal de Contas de Sergipe não publicou uma vírgula sequer em defesa do seu conselheiro ouvidor. Por que será? Cala-te, boca!

Rogai por eles

O governador Belivaldo Chagas (PSD) e o ex-governador Jackson Barreto (MDB) botaram os pés na estrada para festejar Nossa Senhora Sant’Ana. Ontem, prestigiaram a missa novenário em louvou à Santa, em Santana do São Francisco. Hoje, os dois batem ponto na Igreja Matriz de Aquidabã e amanhã estarão no na linha de frente dos festejos religiosos de Boquim e Simão Dias. Além de JB e Belivaldo, grande número de políticos é esperado na festa da padroeira simão-diense. Deus seja louvado!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 30 de dezembro de 1938.

