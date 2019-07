JOÃO ALVES FILHO CONTINUA INTERNADO E PASSA A SE ALIMENTAR ATRAVÉS DE SONDA

25/07/19 - 09:43:03

O ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, 78 anos, continua internado no Hospital Santa Luzia, em Brasília e seu estado de saúde é grave.

Na manhã desta quinta-feira (25) a jornalista Ana Alves, filha do ex-governador informou que o pai foi submetido a novo procedimento cirúrgico, para poder se alimentar através de sonda. “Meu pai fez uma cirurgia para colocar um GTT, que é uma sonda”, disse Ana, explicando que “alimentação por sonda agora é para o resto da vida”.

O ex-governador João Alves foi internado no último dia 16, após sofrer um mal súbito em sua residência, onde mora com a esposa, a senadora Maria do Carmo Alves.

Com informações do jornal da Fan