Jovens da Fundação Renascer concluem curso de formação ReciclaTec

25/07/19 - 04:48:14

Os jovens assistidos na unidade de semiliberdade Comunidade de Ação São Francisco de Assis (Case 1), administrada pela Fundação Renascer, receberam, nesta quarta-feira (24), certificados de conclusão de curso do Projeto Reciclatec. Durante três meses, eles participaram de oficinas interdisciplinares de informática, manutenção de computadores, horta orgânica comunitária, meio ambiente, letramento, ética e cidadania. Desenvolvido pela Biblioteca Epifânio Dória, o projeto Reciclatec ganhou destaque nacional, ao ser citado no Encontro de Bibliotecas Públicas Iberoamericanas.

De acordo com a coordenadora técnica da Case 1, Carla Vanessa do Nascimento Góis, essa foi a terceira turma do projeto, com nove formandos. “Desenvolvemos os cursos na unidade desde 2017. Além de tirá-los da ociosidade, as capacitações dão uma nova perspectiva de vida para esses adolescentes”, destacou. O professor de Informática, Neilton Barreto, completou: “o projeto é bem gratificante. Percebemos uma mudança drástica na visão dos jovens, pois eles poderão sair daqui capacitados a trabalhar nessas áreas”, disse o professor.

O jovem F. H. T. O., de 18 anos, destacou a nova perspectiva surgida a partir das capacitação. “Fiz o curso e gostei muito, porque traz a idéia de vida nova e aprendizado. São conhecimentos que eu não tinha e aprendi aqui. O que eu mais gostei de aprender foi informática. Avalio essa oportunidade como muito importante, não só para mim, mas para todos. Não imaginava que aqui eu teria esses cursos. A perspectiva agora é mudar de vida quando sair daqui, tentar trabalhar em alguma empresa fazendo esses serviços”, falou o adolescente.

O diretor-presidente da Fundação Renascer, Wellington Mangueira, frisou que as ações são realizadas em conjunto com psicólogos, assistentes sociais e pedagogos para atingir o objetivo de ressocialização dos jovens. “A nossa maior alegria é poder contar sempre com a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social – Seit, que nos dá sustentação em nossas ações. Aqui nós temos feito todo o possível para que haja uma mudança de mentalidade nos jovens e o envolvimento com os pais se mostra muito eficaz. É com muita alegria que chegamos a esta momento. Com os cursos profissionalizantes, esses jovens poderão desenvolver trabalhos em vários setores da sociedade”, disse.

O projeto Reciclatec existe há dois anos e visa trabalhar com núcleos interdisciplinares de conhecimento, como explica o coordenador de projetos da Biblioteca Epiphânio Dória, Gilvan José da Silva Filho. “Hoje, o Reciclatec é referência entre as bibliotecas públicas do Brasil e está os entre três projetos brasileiros que ganharam destaque no Encontro de Bibliotecas Públicas Iberoamericanos, realizado este ano no Equador. São nove instrutores que trabalham as disciplinas em conjunto e isso promove a ressocialização. O mais importante é ver a mudança acontecendo com os jovens, que relatam a mudança de perspectiva de vida e a nova visão de possibilidades de trabalho”, conta.

Além da entrega dos certificados, os adolescentes e os pais que estavam presentes na cerimônia puderam ainda assistir a palestras sobre o acompanhamento judicial, com a Defensoria Pública, e sobre dependentes químicos em recuperação, com a sociedade sem fins lucrativos Narcóticos Anônimos. “Sempre que posso, estou aqui com meu filho. Não deixo de dar apoio, pois meu filho é tudo para mim e eu acredito que ele vai se reerguer na vida e trabalhar honestamente. A esperança que fica é de um novo rumo quando sair daqui”, disse a mãe de um dos adolescentes formados no curso, Rosimeire dos Santos Tavares.

