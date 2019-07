MINISTRO DE MINAS E ENERGIA DESTACA POTENCIAL DE SERGIPE DURANTE EVENTO

25/07/19 - 05:00:58

Em sua fala, o ministro lembrou também da presença do navio Golar Nanook, trazido ao estado pela Celse, que será outro fator decisivo para o desenvolvimento de Sergipe na área

Durante o lançamento do Programa “Novo Mercado do Gás”, realizado na última terça-feira (23), em Brasília, o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reiterou durante o seu discurso o potencial que Sergipe possui na área do gás. Em sua fala, o ministro lembrou também da presença do navio Golar Nanook, trazido ao estado pela Celse, que será outro fator decisivo para o desenvolvimento de Sergipe na área.

Bento Albuquerque citou o Nordeste, onde está se congregando um terminal de GNL (gás natural liquefeito) capaz de regaseificar até 21 milhões de m3 por dia (o primeiro terminal privado do país), e uma produção potencial próxima à costa da ordem de 20 milhões de m3/dia em 2025. “Associado ao aperfeiçoamento da regulação, de modo a favorecer os investimentos e a modicidade tarifária, o estado de Sergipe tem se tornado um dos maiores polos de gás do país, alavancando o suprimento na região”, afirmou o Ministro.

O “Novo Mercado de Gás” visa melhorar o aproveitamento do gás oriundo do Pré-sal da Bacia de Sergipe/Alagoas e de outras descobertas, ampliar investimentos em infraestrutura de escoamento, processamento, transporte e distribuição de gás natural, aumentar a geração termelétrica a gás e ainda retomar a competitividade da indústria nos segmentos de celulose, cerâmica, fertilizantes petroquímica, siderurgia e vidro, entre outros. As ações do Comitê serão implementadas em parceria com a Casa Civil, o Ministério da Economia, o Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a Agência Nacional do Petróleo (ANP), e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Foto Roque Sá

ASN