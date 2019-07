Município de Aracaju sediará a 42ª Copa Norte Nordeste de Ciclismo

25/07/19 - 10:51:49

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto acontece na capital sergipana a 42ª edição da Copa Norte Nordeste de Ciclismos de Estrada 2019, o evento conta com a participação de 500 atletas, com idades que vão de 14 anos a mais de 65 anos. Os esportistas são oriundos de 16 estados e vão competir em 15 categorias masculina e feminina.

O evento é realizado pela Federação Sergipana de Ciclismo (FDC) com apoio da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). O Presidente da Federação, Jairo Vieira Dantas, destacou que esta será a maior competição de ciclismo já realizada em Sergipe, tendo uma expectativa de público de 1.500 pessoas.

“Uma Copa grandiosa como essa exige muitos recursos e eu procuro incansavelmente adquiri-los por meio de patrocínios e de parcerias com os gestores dos órgãos públicos para que o evento possa ser realmente muito bem concretizado. O meu objetivo é conseguir os melhores recursos para que a Copa possa ser bem proveitosa para toda população e atletas”.

A Copa é o maior evento de ciclismo das duas regiões (Norte e Nordeste) e além de oportunizar a pratica esportiva, ela prioriza o desenvolvimento das categorias de base e possibilita a revelação de novos talentos desse meio esportivo. A competição será realizada no fim da tarde de sexta-feira, 16, na praia de Aruana. No sábado (17) e domingo (18) a prova será realizada no Centro Administrativo de Aracaju, no Bairro Capucho.

Programação do Evento :

Dia: 16/08 (Sexta-feira)

Local: a competição ocorrera neste primeiro dia na Praia de Aruana

Horário: 13h

Tipo de prova: Prova Contra Relógio individual

Dia: 17/08 (Sábado)

Local: Centro Administrativo de Aracaju no Bairro Capucho

Horário da Prova: 06h às 15h

Tipo de Prova: Prova de Resistência

Horário da premiação da Prova: 13h

Dia: 18/08 (Domingo)

Local: Centro Administrativo de Aracaju no Bairro Capucho

Horário da Prova: 06h às 13h

Tipo de Prova: Prova de Resistência

Horário da cerimônia de premiação: 13h às 14h

Por Danilo Cardoso