PC pede ajuda à população para prender foragido da Justiça

25/07/19 - 09:50:57

O suspeito tentou matar um policial civil na cidade de Umbaúba

Na manhã desta quinta-feira, 25, o foragido da Justiça Lucas Gonçalves de Araújo, vulgo “Orelha”, tentou matar um policial civil que investigava as ações dele no interior do Estado. O policial fazia caminhadas por volta de 6 h da manhã na cidade de Umbaúba, quando o suspeito se aproveitou da situação para tentar matar o policial pelas costas.

Populares chamaram a atenção do policial que teve tempo de reagir a investida criminosa. No entanto, o suspeito conseguiu fugir da polícia pela terceira vez nos últimos cinco dias. “No último sábado, 20, Lucas conseguiu escapar de dois cercos policiais. Na primeira ação, ele fugiu de policiais militares do Getam, em Aracaju. No mesmo dia, ele conseguiu escapar de policiais civis de Nossa Senhora da Glória e hoje até o momento não conseguimos capturá-lo”, explicou o delegado Antônio Francisco.

Segundo o delegado, Lucas tem mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes expedido pelas Comarcas de Estância e Nossa Senhora da Glória. Informações sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada para o Disque Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP