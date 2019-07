PC PRENDE SUSPEITOS DE ASSALTAR E MANTER TAXISTA EM CATIVEIRO EM ARACAJU

25/07/19 - 12:39:04

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) prendeu Eric Santos Gomes, Fábio Menezes Santos, Rafaele Santa Rosa Silva e apreendeu um adolescente, envolvidos no sequestro de um taxista em Itaporanga D’Ajuda, em 19 de maio. Eles anunciaram o roubo e a levaram para um cativeiro no bairro Santa Maria.

De acordo com as investigações, o taxista conduzia o veículo quando foi abordado por três supostos passageiros. Em meio ao trajeto, foi anunciado o roubo. A vítima foi encapuzada e colocada no fundo do veículo. Os envolvidos no crime o levaram até o cativeiro onde o mantiveram vendado, amarrado no chão e sendo ameaçada com arma de fogo.

A vítima permaneceu no local por cerca de 24 horas, sendo observada por Fábio Menezes Santos e Rafaele Santa Rosa Silva. Eles chegaram a tirar fotos da vítima sendo ameaçada. Os suspeitos de roubarem o taxista foram identificados como Eric Santos Gomes, Lucas Costa Sobral Santana, Valtemir dos Santos e o adolescente de 17 anos.

Durante o tempo em que a vítima estava mantida em cativeiro, os suspeitos utilizaram o veículo para praticar assaltos. A Polícia Civil pede a colaboração da população para chegar até a localização de Valtemir dos Santos e Lucas Costa Sobral Santana. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).

Informações e foto SSP