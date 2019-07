Pode ser exitoso ou dará xabu

25/07/19 - 00:03:12

Diógenes Brayner – [email protected]

As conversas isoladas de setores da oposição já foram encerradas. Há animação por parte da maioria que participou das conversas iniciais para a formação do bloco e acha que o reencontro será proveitoso para as eleições de 2020. Amanhã seria o dia para a reunião de todos que terminaram por se afastar em razão de desavenças naturais ocorridas no decorrer do pleito de 2018.

Esse primeiro encontro já foi adiado. Ficou para dia 02 de agosto. Razão é simples: um dos líderes terá compromisso em São Paulo e justificou a ausência. Será respeitado o seu pedido, porque ao grupo só interessa a reunião com a presença de todos. Quem está organizando essa recomposição acredita que seis partidos, de boa estatura eleitoral, já concordaram na formação do bloco e acreditam que “não há como não dá certo”.

Da relação de legendas que supostamente aceitaram voltar a formar uma aliança de oposição, pelo menos uma não está disposta. Não revelou a causa, mas admite que seja muito difícil colocar à mesma mesa e compartilhar os mesmos votos, as legendas que estiveram juntas em 2016 e praticamente foram às turras em 2018. Esse grupo saiu derrotado nas eleições estaduais e tem dificuldade na formação de uma nova composição nesse momento.

O fato não é desconhecido por aqueles que acreditam numa aliança firme para 2020 com fixação em 2022. O pessoal que trata da reunificação admite que seja muito difícil um entendimento imediato, mas expõe que essas lideranças foram derrotadas, perderam seus grupos e não têm como retornar à ativa sem que forme um bloco coeso que possa concorrer tanto a vagas nas Câmaras Municipais, quanto às Prefeituras dos municípios.

Dentro dessa lógica há razão. Na realidade a oposição está isolada e se segura no chamado G4 – Grupos dos Quatro – que precisa de uma coordenação experiente fora do plenário da Assembleia Legislativa e que não funcione movido por sentimentos claramente pessoais e de características municipais. É preciso pensar maior, caso contrário não conseguirá conquistar vitórias nos municípios, o que vai repercutir no pleito do próximo ano.

A empolgação para um entendimento de segmentos da oposição só vai acontecer durante a reunião dos que não conseguiram votos para elegerem-se em 2018. Dependendo da proposta exposta pode ser um grande sucesso, mas também pode dar um frustrante xabu.

Decisão sobre o turismo

Até a primeira semana de agosto haverá mudanças no Governo com a saída do atual secretário de Turismo, Manelito Franco Neto. A informação é de setores bem avisados do Governo.

*** Ainda não foi anunciado o novo titular, mas a informação é que será um técnico com endosso do trade e de setores da indústria.

Para agradar políticos

Há necessidade de mudar a forma de escolha para ocupar Secretarias de Turismo. Não há uma concepção técnica para a Setur, mas uma visão de que ela serve para agradar a políticos e grupos.

*** Acabam sendo apenas cabides de emprego para proteger familiares e afilhados. O Turismo pede Socorro!

Conversa com Azul e Gol

O governador Belivaldo Chagas viaja a São Paulo na próxima semana para conversas com a direção das empresas aéreas Azul e Gol, a busca de novos voos para Sergipe e partindo do Estado.

*** Belivaldo leva como argumento a redução do ICMS do preço do querosene para aviões, que era de 18%, caiu para 8% e até 5%. O secretário da Fazenda, Marcos Antônio Queiroz, acompanha o governador.

Tour por Senhora Sant’Ana

Belivaldo Chagas, ao lado de Jackson Barreto, iniciaram ontem um tour por cidades que tem Senhora Sant’Ana como padroeira. Começou ontem por Santana do São Francisco.

*** Hoje Belivaldo e Jackson vão a Aquidabã e amanhã a Boquim (pela manhã) e à tarde em Simão Dias, que é a maior festa da região centro-sul.

Consórcio dos Estados

Segunda Feira o governador Belivaldo Chagas se reúne com todos os colega da região, em Salvador, para consolidar o Consórcio dos Estados do Nordeste.

*** Acontece em Salvador, porque o governador Rui Costa (PT) é o presidente.

*** O consórcio permite que os Estados façam compras compartilhadas e atuem bem aliados.

Desemprego no interior

Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado ontem, mostra que o desemprego no interior do país é mais baixo que nas regiões metropolitanas.

*** Apenas três Estados do Nordeste têm desemprego maior no interior: Alagoas, Goiás e Rio Grande do Norte.

Nova tendência no PT

A ex-deputada Ana Lúcia (PT) cria uma nova tendência em seu partido: a Militância Socialista, que atuará em Sergipe, nos mesmos moldes da Articulação de Esquerda, que foi dividida.

*** A Articulação pode ficar sobre o comando do professor Dudu, presidente da CUT.

Gilmar prepara pedido

O deputado estadual Gilmar Carvalho (ainda PSC) dará entrada ao pedido de afastamento do partido junto ao TSE na próxima semana, mas não há informação de qual será a sua nova sigla.

*** Gilmar deixa o PSC para disputar a Prefeitura de Aracaju no próximo ano.

Suplentes podem atuar

Segundo um advogado da área eleitoral, mesmo com a decisão favorável para qualquer político com mandato deixar a legenda pela qual concorreu, os suplentes podem requerer a vaga.

*** Embora também passe por um processo jurídico para avaliar direitos.

PDT quer maioria

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) bateu papo descontraído com vereadores na Câmara Municipal de Aracaju, como Thiaguinho Batalha, Isac Silveira, Seu Marcos, Anderson de Tuca e o irmão Jason Neto.

*** Conversou também com o ex-vereador Dr. Marcos. Para ele, as eleições de 2020 prometem…

Uma dedução clara

O ex-senador Valadares (PSB) será o provável candidato à Prefeito de Simão Dias. Tem visitado o município com frequência e começa a tratar sobre sua pré-candidatura junto ao seu bloco.

*** O nome que seria indicado por ele não ascendeu junto ao grupo.

Reunião com grupo

O presidente regional do MDB, Fábio Reis, reuniu-se com o seu grupo político, ontem, em Lagarto, para orientar sobre as próximas eleições municipais.

*** Fábio diz que o grupo terá candidato a prefeito, mas o pessoal é que vai escolher o melhor nome. Admite que os bons ventos sopram na direção do bloco.

*** – Pode sair um nome diferente, que possa melhorar a qualidade de vida dos lagartenses. O deputado estava ao lado da tia Goreti Reis para por um fim ao boato de que os dois estejam rompidos.

Busca da unidade

O vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo, reuniu-se ontem com o deputado Iran Barbosa e o presidente Municipal do PT de Aracaju Jefferson Lima.

*** Durante o encontro foi discutida a construção de uma unidade partidária do processo de eleição interna do PT (PED), que acontece em setembro.

Resistir a ataques

Márcio Macedo disse que o PT precisa estar unido para fortalecer a resistência aos ataques do presidente Bolsonaro ao partido, ao Nordeste e a Sergipe.

*** Para Márcio, “precisamos continuar com nossa luta para libertar o presidente Lula desta prisão injusta”.

Um bom bate papo

Velhos nomes – O grupo do pessoal que decanta nova política está conversando, mas se percebe que se rendem à necessidade de ter nomes que brilharam na velha política.

Nomes laranjas – Na realidade deve ter existido candidatos laranja, para facilitar a vida de quem estava na disputa real do mandato.

Lula livre – O Partido dos Trabalhadores em Estância continua com manifestações em que pede Lula Livre. O partido calcula eleger no máximo três vereadores.

Sem nome – Ainda em Estância, o PT pensa seriamente em lançar candidatura própria à Prefeitura, mas ainda não tem nome definido para a disputa.

Projeto vitorioso – Márcio Macedo diz que é preciso que se construa um projeto vitorioso para o PT em 2020, em Aracaju e em todo Brasil.

Cheia de dúvida – Clóvis Silveira diz que o maior problema do mundo é que fanáticos estão muito seguros de si mesmo e pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas!

Extrema direita – Suposto hacker é filiado ao DEM, eleitor de Bolsonaro, de extrema direita, fascinado por armas e fazia aulas em um Clube de Tiro.

Avanço do sarampo – Ciro Gomes diz que o avanço do sarampo é resultado desse governo incompetente. Já são mais de 300 casos só em São Paulo.

Usaram aplicativo – Segundo a Veja, os hackers presos usaram código de aplicativo para acessar celulares, afirma Polícia Federal.