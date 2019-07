Prefeitura de Lagarto reúne servidores da Assistência para Planejamento Estratégico

25/07/19 - 10:11:01

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), começou a elaborar novas metas e reuniu nesta terça-feira, 23, todos os seus servidores no auditório da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O encontro teve como principal objetivo a apresentação, discussão e elaboração do texto final do Planejamento Estratégico da Sedest no período de julho de 2019 a dezembro 2020, com ações, metas e estratégias para a Política de Assistência Social nos níveis de proteção para a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e o Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT).

O secretário Valdiosmar Vieira ressaltou o envolvimento de todas as categorias. “Envolvemos todos os profissionais pois entendemos que o planejamento quando é feito coletivamente e de forma participativa há maior empenho de todos os colaboradores na sua concretização”, apontou. “O planejamento precisa ser exequível, mensurável e temporal”, completou.

Para finalizar, o secretário disse dos bons resultados que serão sentidos na prática. “Temos certeza que os resultados serão sentidos de forma prática na vida da população. Não é um planejamento para ser engavetado”, informou.

Ainda durante o encontro, com ênfase no planejamento estratégico, Valdiosmar Vieira apresentou a secretária-adjunta do Desenvolvimento Social, Aparecida Fontes.

Prefeitura de Lagarto