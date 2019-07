Quatro homens trocam tiros com policiais do Getam, são baleados e morrem em Aracaju

25/07/19 - 07:04:12

Uma troca de tiros entre suspeitos de assaltos em Aracaju terminou com a morte de quatro homens

A ação policial foi registrada na noite desta quarta-feira (24), e as informações são de que quatro suspeitos morreram na troca de tiros com policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), no Conjunto Jardim Centenário, em Aracaju.

O confronto aconteceu após os policiais do GETAM receberam a informação que os quatro homens estariam fazendo arrastões no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. Os militares iniciaram as buscas e localizaram o quarteto já no Jardim Centenário em Aracaju e lá, os policiais foram recebidos a tiros.

Na troca de tiros, os quatro suspeitos foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiram e morreram.

O quarteto estava em um veículo Ford K de placa QNG 0644 e que havia sido roubado no conjunto Albano Franco, na semana passada. Com eles foram encontrados duas pistolas calibre 380 e um revólver calibre 38, que foram apreendidas. Nenhum policial foi ferido.