Secretário de Estado da Saúde participa de Assembleia do Conass em Brasília

25/07/19 - 10:33:35

O secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, acompanhado do diretor de Atenção Integral à Saúde (Dais), João lima, participou da 8ª Assembleia do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), realizada nesta quarta-feira, 25, no Centro de Convenções Parque Cidade, em Brasília. O evento, que acontece mensalmente, reúne gestores de todo o país para articulação e discussões de agendas com foco no fortalecimento e melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a Assembleia, temas estratégicos marcaram o debate, a exemplo do aprimoramento da regulação com foco na contratualização das unidades próprias. A pauta contemplou também experiências exitosas como “Instituto de Gestão Estratégica de Saúde no Distrito Federal – Serviço Social Autônomo” e “Acessa SUS”, implantada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo com o Ministério Público, objetivando uma parceria entre os dois órgãos para discussão da judicialização na saúde pública daquele Estado.

De acordo com o secretário Valberto de Oliveira, foi discutida ainda a otimização da utilização dos recursos de emendas parlamentares na área da saúde, além das pautas da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que ocorrerá nesta quinta feira, 25, no mesmo espaço da Assembleia. “Este é um espaço de discussão muito importante, porque aqui dialogamos sobre os problemas que são comuns a todos debatemos sobre os projetos e programas que promovem o crescimento do SUS e melhoram a assistência ao paciente”, disse o secretário.

O diretor de Atenção Integral à Saúde da SES, João Lima Júnior, destacou a importância do colegiado para o avanço nas ações de saúde. “Este é um espaço de debate e construções de agenda estratégicas para o SUS no nosso país, uma vez que é a partir desse espaço que as pautas a serem pactuadas no Colegiado Intergestores Tripartite (CIT), são trazidas para encaminhamentos”, registrou João Lima.

Foto: ASCOM CONASS