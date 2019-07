Torugo Teles e Ingrid Lino cantam clássicos da Disney neste domingo, 28

25/07/19 - 05:02:58

Dupla apresenta-se no próximo domingo (28) no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

O cair da noite no próximo domingo (28) será de muita alegria e emoção no centro de compras localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE). Encerrando o ‘Especial Anos 90’, o projeto Viva Música brinda o público com os talentos de Torugo Teles e Ingrid Lino. A partir das 19 horas, a dupla apresenta o especial ‘Disney 90’ na Praça de Alimentação Jardins.

Inspirados pelas aventuras de ‘O Rei Leão’, ‘A Pequena Sereia’, ‘Pocahontas’, ‘Tarzan’, ‘A Bela e a Fera’, dentre outros clássicos, Torugo Teles e Ingrid Lino prometem emocionar crianças, jovens e adultos. No repertório, estarão canções inesquecíveis como ‘Nesta noite o amor chegou’, ‘Hakuna Matata’, ‘Aqui no Mar’, ‘Cores do Vento’, ‘No meu coração você vai sempre estar’, ‘Sentimentos são’ e outros hits que alegram plateias de diferentes gerações.

O acesso é gratuito. Basta chegar e curtir!

Viva Música

O quê? Programação musical que destaca os talentos da cena artística sergipana. No domingo (28), Torugo Teles e Ingrid Lino apresentam o especial ‘Disney 90’.

Quando? Todos os domingos, às 19 horas.

Onde? Praça de Alimentação Jardins do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Sobre o Shopping Jardins

Inaugurado em 20 de novembro de 1997, o centro de compras administrado desde 2001 pelos grupos JCPM e NB Empreendimentos alavancou o desenvolvimento econômico e urbanístico do bairro Jardins, transformando-o em uma das áreas mais nobres de Aracaju (SE) e gerando 2 mil empregos diretos e 1 mil indiretos. O Shopping Jardins conta com 197 lojas, sendo 188 satélites, 7 âncoras e 2 megalojas, reunindo em um único piso grandes marcas e operações exclusivas. Instalado em uma área de 132.674 m², sendo 49.358 m² de área bruta locável (ABL), com localização privilegiada, fácil acesso e amplo estacionamento com mais de 1,9 mil vagas, o empreendimento proporciona comodidade e conforto aos clientes. Ao mês, cerca de 1 milhão de pessoas visitam o shopping, que oferece um variado mix incluindo franquias renomadas, complexo de cinema com nove salas, parques de diversões eletrônicas e recreação, duas praças de alimentação com 21 opções gastronômicas e três restaurantes que funcionam em horários diferenciados, duas clínicas médicas, agências bancárias, unidade de atendimento do Detran, armarinho, lavanderia, dentre outras conveniências que facilitam o dia a dia dos clientes.

