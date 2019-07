321 voluntários aderem em Lagarto ao registro de doadores de medula óssea

26/07/19 - 17:00:36

A campanha para adesão de voluntários ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME), realizada esta semana em Lagarto, obteve a adesão de 321 voluntários. A coleta e cadastramento ocorreu no Campus UFS Lagarto, para o público em geral, e no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), para colaboradores da unidade hospitalar. A iniciativa contou também com palestra prévia de sensibilização e esclarecimento para alunos de graduação, residentes e profissionais de saúde.

O REDOME é o responsável pela manutenção das informações de todos os doadores voluntários cadastrados no país. Atualmente cerca de 4000 brasileiros portadores de doenças hematológicas (do sangue) procuram por um doador de medula óssea compatível. Em Sergipe o quantitativo chega a 98 pacientes que buscam por um doador. A doação de medula óssea é importante para o tratamento de pacientes com doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas, como as leucemias, além de portadores de aplasia de medula óssea e síndromes de imunodeficiência congênita.

“Com a palestra vi que o número de doadores ainda é pequeno, então surgiu o desejo de participar do cadastro; é um prazer poder ajudar a salvar uma vida”, afirmou Gliceria de Souza França, estudante de Pedagogia e uma das voluntárias. “Não sabia como era feita a coleta e isso era algo que me assustava; eu achava que era algo bem complexo, mas vi que não e fiquei motivada a me cadastrar no Redome”, comentou, por sua vez, Bruna Mendonça dos Santos, estudante de Enfermagem que também atendeu ao chamamento em favor da campanha.

Outra voluntária foi a estudante de curso técnico de enfermagem Ana Karolina. “Sempre achei interessante ajudar pessoas e essa foi também uma oportunidade de aprender, aprofundar o conhecimento e praticar”, disse. A campanha de incentivo à doação de medula óssea, como forma de adesão de voluntários ao REDOME, contou com o apoio do HEMOSE, do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) e da UFS Campus Lagarto.

Consciência e comprometimento

“Nosso objetivo foi alcançado porquanto todos quantos cadastraram o fizeram de forma consciente e ciente da importância do ato; em meu nome e do HEMOSE agradeço a todos”, comentou Carlyle Lopes Pinto, apoiador e captador de doadores voluntários de medula óssea. “Salve uma Vida, Doe Medula!”, enfatizou.

“Essa é a terceira vez que visitamos o Campus da UFS em Lagarto com essa campanha para cadastro de doadores de medula óssea”, destacou Rozeli Dantas, gerente de Ações Estratégicas do HEMOSE. “O fundamental é que tenhamos pessoas engajadas e comprometidas a atender ao chamado do Redome quando convocadas”, afirmou.

Para Camila Brandão, responsável pelo Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica do Hospital Universitário de Lagarto, a presença e participação voluntária de profissionais e alunos foi determinante para a realização da campanha. “A participação dos alunos de graduação e ensino técnico foi fundamental para a dinâmica da coleta e alcance das metas; e os profissionais do HEMOSE foram incansáveis, o que possibilitou, em apenas um dia, um número relevante de amostras, que sem dúvida é de extrema importância para quem está aguardando ansiosamente por seu doador”, observou.

“Sensibilizar profissionais, alunos e comunidade a integrar o REDOME é uma missão e reflete o compromisso do HUL com a saúde pública além de nossas fronteiras”, concluiu Camila, profissional vinculada à Gerência de Ensino e Pesquisa da unidade hospitalar.

Fonte e foto assessoria