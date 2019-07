Acontece a troca de valores

26/07/19 - 00:01:19

Diógenes Brayner – [email protected]

O Brasil passa hoje a impressão que é uma “casa de loucos”. Até o momento não se tem ideia de como vai terminar essa ridícula “chanchada” que não sinaliza para uma conclusão feliz de um país que, da forma como vem sendo conduzido, pode terminar em convulsão. São apenas seis meses de cáos, com medidas que nada têm a ver com a real situação de um Brasil em decadência, que não expõe um foco para uma saída honrosa da crise moral que vinha atravessando e continua agora em estilo grotesco.

De repente toda a corrupção comprovada, delatada e punida em parte passa a ser uma ação honrosa entre segmentos importantes, que deveriam ter o senso da fidelidade aos fatos e levar à sociedade o que vem acontecendo de legítimo, para que ela tenha consciência, analise e tome posição correta, capaz de mudar a história que se forma corroída por péssimos princípios. Lógico que não dá para enxergar seriedade em posições e medidas adotadas pelo presidente Bolsonaro, mas também não se admite a sustentação de uma oposição que se igualha à situação em princípio e fim.

Ninguém tem ideia absoluta do que acontece no Brasil. A operação Lava Jato vem sendo acusada de armar atos para prender corruptos. Juiz passa a ser classificado de bandido e o bandido vira heroi, num curto espaço de tempo, através da divulgação de mensagens hackeadas de celulares e publicadas em um setor da mídia reconhecidamente vinculado ao grupo que transformou o Brasil em uma bandalheira, através de um propinoduto que interligou todos ao Planalto.

Setores da mídia estão financeiramente chateados com o Governo e passam a defender a forma como era conduzido o País nos anos anteriores. Não interessa os meios para se buscar os fins. A questão real não é o hacker e nem quem teve dados pessoais sequestrados, mas o interesse em livrar um condenado da cadeia, mesmo que mantenha outros, de igual calibre, nas profundezas das celas. Claro que não dá para apoiar uma administração que estremece a cada balbuciar do presidente, mas é preciso pensar que, no momento, é muito ruim com ele, mas bem pior sem ele, porque a forma para tirá-lo seria através de um golpe que fere mortalmente a democracia.

Há uma necessidade de reflexão sobre ideologias que enriquecem anunciando a inclusão social. Assim como é preciso analisar a incompetência e o anarquismo dos que querem manter o desmando, o fisiologismo, o centralismo e a incompetência para fingir que pode tirar o Brasil da lama, através de gestos e atos absolutamente idiotas. Estamos próximos ao fim dessa opera bufa, mas é preciso esperar as cortinas fecharem sem a força das baionetas.

Uma boa notícia

O emprestimo por antecipação dos royalties, no valor e R$ 80 milhões, com o banco Daycoval, enfim saiu. O secretário da Fazenda, Marco Queiroz esteve no Palácio dos Despachos ontem e levou o documento para o governador assinar

*** Os dois ficaram reunidos, por volta das 19 horas. Com a concessão do empréstimo assegura o pagamento da folha dos servidores.

*** Belivaldo Chagas cancelou sua ida a Muribeca ontem, para a Festa de Sant’Anna, em razão da assinatura do empréstimo.

Valmor na Sergás

Não era esperado e tudo ocorreu nos bastidores e no mais absoluto sigilo. Foi assim que o governador Belivaldo Chagas convidou o engenheiro Valmor Barbosa para presidir a Sergás.

*** Valmor aceitou e o governador diz que “temos muitos desafios pela frente nessa área do gás. Vamos ao trabalho”! Exortou.

Nome fora citado

Valmor Barbosa esteve à frente da Secretaria da Infraestrutura do Estado em Governos anteriores e, recentemente, teve seu nome citado para ocupar a Codevasf. A Sergás será um novo desafio para ele neste momento.

*** Valmor assume o lugar do atual presidente Eugênio Dezen.

Nomes para o turismo

O nome de Telma Rios Pimentel é citado nos bastidores para ocupar a Pasta do Turismo em Sergipe. Ela já exerceu vários cargos públicos, inclusive o da Fundação Aperipê.

*** Atualmente, Telma Pimentel é empreendedora e empresária do ramo do Turismo, integrante da ABIH.

Outro que é citado

Um outro nome bem citado para assumir a Setur é o do empresário Marco Pinheiro, que atualmente é presidente da Associação Comercial de Sergipe (Acese) e do Conselho Deliberativo do Sebrae.

*** Até o momento o governador Belivaldo Chagas não confirmou ninguém para a Pasta, o que deve ocorrer em agosto.

Autofagia processual

O advogado César Britto, ex-presidente da OAB, escreveu: “a Lava Jato, os holofotes, os autógrafos e a autofagia processual”, publicado esta semana.

*** Cabe à Advocacia e ao Ministério Público buscar a verdade material dos conflitos, subordinando-a ao crivo sempre imparcial do Judiciário.

Valadares apoia Cristiano

O ex-senador Valadares (PSB) disse ontem que o pré-candidato a prefeito de Simão Dias, para as eleições do próximo ano, continua sendo Cristiano.

*** Acrescentou que o apoia por ser “o nosso melhor para Simão Dias e para o PSB”.

*** Deixou claro que as informações sobre sua candidatura são especulações.

Querer manter aliados

Membros do PCdoB acham estranha “a vice-governadora Eliane Aquino (PT) querer manter aliados como servidores da Prefeitura, colocados por ela quando vice-prefeita e secretária de Ação Social”.

*** – Fica parecendo que ela quer manter aliados mesmo que esteja exercendo outro cargo. “Isso é feio”, disse o integrante da sigla comunista.

Empregar em outro lugar

A mesma fonte disse que a vice-governadora Eliane Aquino tem força sobre a secretária de Ação Social do Estado e pode empregar o pessoal demitido na Pasta.

*** – O que ela não entende é brigar por cargos não faz sentido em uma composição.

Fora da política partidária

Em artigo publicado ontem pelo Estadão, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) faz uma reflexão sobre os movimentos de renovação.

*** Também obre a necessidade de ocupação do espaço de representação política por pessoas que estão fora do esquema tradicional da política partidária.

*** – Precisamos de novas formas de exercer a representação política, cada vez mais próxima da sociedade, mais transparente e mais aberta ao diálogo com a diversidade de pensamentos e comportamentos existentes, escreveu.

Convenção da JMDB

A Juventude do MDB realizou ontem a sua convenção estadual, em um hotel da orla de Atalaia. A nova presidente estadual da Juventude do MDB, eleita por aclamação, é Luana.

*** O vice-presidente estadual do MDB, Sérgio Reis, também participou da convenção.

Henri não procura partido

O advogado Henri Clay disse ontem que não procede a informação de que estaria tentando um partido para filiar-se. “Na verdade, tenho sido procurado por vários partidos para filiação e até para candidatura a prefeito”.

*** – A abordagem que fazem é a de que eu não posso prescindir de uma candidatura em 2020, porque fui muito bem votado para senador, sobretudo na capital, onde fui o segundo mais votados com quase 53 mil votos, disse.

*** – Esses interlocutores, com larga experiência, fundamentam que eu saí das eleições com substancial patrimônio político, do qual não devo desprezar.

Um bom bate papo

Movimento político – Simão Dias será hoje a concentração de lideranças políticas estaduais, que acompanham a procissão da padroeira Senhora Sant’Anna.

Muita conversa – Depois da procissão, lideres políticos locais jantam em residências dos chefes políticos locais e tratam do que ocorre na cidade e no Estado.

Dengue aumenta – A Secretaria da Saúde comunica que os números da Dengue continuam aumentando e sugere à sociedade que se engaje para reduzi-los.

Muito difícil – Cada vez mais difícil um entendimento para que o PT apoie a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) apesar de alguns petistas defenderem aliança.

Dois filiados – Por enquanto o PT não tem nome para disputar a Prefeitura, mas dois filiados são citados: Márcio Macedo e Eliane Aquino.

Tio Armênio – O restaurante ‘Ferreiro’, que funcionava no shopping Jardins, será reinaugurado segunda-feira, com o nome de ‘Tio Armênio’.

Em definição – Na próxima sexta-feira será definida a reunificação de partidos da oposição que estiveram juntos nas eleições de 2016.

Muito difícil – Ontem à noite um ex-deputado do bloco anterior diz que acha muito difícil apagar magoas que ficaram encravadas.

Hacker é moda – Ricardo Noblat diz em seu blog que “ter sido hackeado virou símbolo de status em Brasília. Há muita gente furiosa por não ter sido”.