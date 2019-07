Almoço Somese destaca sobre “Sexualidade em pacientes mastectomizadas”

26/07/19 - 05:21:54

A médica Ginecologista, Pós-graduada em Terapia Sexual e professora voluntária do Ambulatório para pessoas Transexuais e Travestis no Campus Lagarto, Dra. Hortênsia Maia de Araújo, foi a palestrante dessa quinta-feira, 25, do Almoço Somese. Na oportunidade, abordou o tema: “Sexualidade em pacientes mastectomizadas”.

O professor e presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, enalteceu o tema escolhido pela colega e agradeceu pelos esclarecimentos. “Falar sobre a sexualidade de pacientes mastectomizadas é um assunto muito delicado, mas é importante se discutir com a classe médica”, pontuou Dr. Aderval.

A palestrante Dra Hortênsia Maia explicou que fazer uma correlação entre sexualidade com a paciente mastectomizada que tem um diagnóstico positivo de câncer de mama, é de fundamental importância, não só para oncologistas, mastologistas e ginecologistas, como também, outras áreas. “Qualquer especialidade vai se deparar com uma paciente com a doença e é interessante que o colega esteja preparado para orientá-la”, enfatizou Dra. Hortênsia.

Para o oncologista, Dr. Anselmo Mariano, o tema abordado hoje no Almoço Somese foi bastante interessante e achou de vital importância. “A mastectomia não é só um ato físico, vai trazer alterações psicológicas, físicas e na sua sexualidade e é importante se ter o apoio familiar, como também, de profissionais especializados”, destacou Dr. Anselmo.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas