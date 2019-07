APARECIDA: PREFEITA VERA DIZ A ROGÉRIO QUE EX-PADRE PODE SER CANDIDATO

26/07/19 - 09:37:47

Na última quarta-feira, 24, o senador Rogério Carvalho fez uma peregrinação por vários municípios e aproveitou para uma visita de cortesia à prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Vera Souza (MDB). No encontro a gestora relatou as dificuldades administrativas porque passa e fez um panorama político local. Questionada por Rogério se o vereador Erinaldo do PT estaria entre os “prefeituráveis” a emedebista relatou que o parlamentar, que já foi vice-prefeito, perdeu forças no município e deve ter dificuldades de se reeleger para vereador.

Vera informou que o nome em evidência e que ela trabalha no momento é o do ex-padre Douglas Gonçalves. A gestora afirmou que Douglas é o pré-candidato mais viável para tentar derrotar a empresária Jeane da Farmácia, líder da oposição e que desponta na lideranças várias pesquisas para consumo interno feito em Aparecida.

Mas o problema é que um grupo de três vereadores, Erinaldo da Cruz, Professor Nal e Zé de Donira, não estão de acordo com a escolha de Vera e estimulam Clarinaldo Andrade, cunhando da gestora, a colocar seu nome à disposição da população aparecidense. Uma fonte ligada a vice-prefeita, Adriana de Zé Cutia, tem dito que o grupo descontente vão procurar Vera e pressioná-la a demovê-la da ideia de indicar o ex-padre e aclamar Clarinaldo como candidato do grupo.

Foto: Assessoria RC